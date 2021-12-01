Müdahale sonrası düşen dolar günü 13,29 TL'den tamamladı

Türk lirasında devam eden değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan bugün direkt müdahale geldi. Merkez Bankası, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini" açıkladı.

Merkez Bankası doğrudan satış yönünde döviz piyasasına en son 23 Ocak 2014'te müdahale etmişti. Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez doğrudan müdahale gerçekleştirilmiş oldu. Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

"Merkez Bankasının ben buradayım" yönünde bir mesaj verdiğini söyleyen ekonomistler rezervlere de işaret ederek, müdahalelerin ne kadar tutarda ne kadar süreceğinin soru işareti yarattığını söylüyor.

MB, vadeli piyasada da işlem yapıyor

Merkez Bankası bir sonraki açıklamasında ise "Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" dedi.

Dolar 12,4 seviyelerine indi, tekrar yükseldi

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar "ciddi manada faiz düşüşü" açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50'nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankasının dolar satış haberi öncesi 13,8 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 10'a ulaşan düşüşle 12,40 seviyelerine kadar indi.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: