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Müdahale sonrası düşen dolar günü 13,29 TL'den tamamladı

Merkez Bankasının dolar satış haberi öncesi 13,8 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 10'a ulaşan düşüşle 12,40 seviyelerine kadar indi. Kur ardından günü 13,29 TL'den tamamladı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Aralık 2021 17:36
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Müdahale sonrası düşen dolar günü 13,29 TL'den tamamladı

Türk lirasında devam eden değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan bugün direkt müdahale geldi. Merkez Bankası, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini" açıkladı.

Merkez Bankası doğrudan satış yönünde döviz piyasasına en son 23 Ocak 2014'te müdahale etmişti. Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez doğrudan müdahale gerçekleştirilmiş oldu. Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

"Merkez Bankasının ben buradayım" yönünde bir mesaj verdiğini söyleyen ekonomistler rezervlere de işaret ederek, müdahalelerin ne kadar tutarda ne kadar süreceğinin soru işareti yarattığını söylüyor.

MB, vadeli piyasada da işlem yapıyor

Merkez Bankası bir sonraki açıklamasında ise "Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" dedi.

Dolar 12,4 seviyelerine indi, tekrar yükseldi

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar "ciddi manada faiz düşüşü" açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50'nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankasının dolar satış haberi öncesi 13,8 seviyelerinde yer alan dolar/TL, açıklama sonrası yüzde 10'a ulaşan düşüşle 12,40 seviyelerine kadar indi.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


 SALI
ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 13,0900 13,0910 13,2960 13,2970
Avro 14,8910 14,8920 15,0840 15,0850
Sterlin 17,4280 17,5160 17,6900 17,7800
İsviçre Frangı 14,2460 14,3180 14,4800 14,5530
ANKARA



ABD Doları 13,0600 13,1400 13,2660 13,3460
Avro 14,8510 14,9310 15,0440 15,1240
Sterlin 17,3680 17,5780 17,6300 17,8400
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