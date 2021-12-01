Yoldan geçen kadına yumruk attı, yoluna devam etti

Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Tuğba S. tedavisinin ardından şikayetçi oldu. sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.