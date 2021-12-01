Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bilgen, yeni bir siyasi hareketin içinde olduğunu, Aralık ayı içerisinde yeni oluşumu deklare edeceklerini ve bunun, 2023'te gerçekleşmesi durumunda gelecek seçimlere yetişecek bir siyasi partiye dönüşebileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in sorularını yanıtlayan HDP'li Bilgen, siyasi hareketin içinde farklı partilere mensup isimlerin olduğunu söyledi ve "HDP içinden bir fraksiyon gibi bir şey hedeflemiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne odaklanmaktan yanayız. Kürt sorunu da tabii en belirleyici sorunlardan biri olduğu için önem veriyoruz. Ama buradan ibaret bir siyasetin Kürtlerde de çok karşılığı olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

SİYASİ HAREKETİ PARTİLEŞTİRMEK...

Bilgen, "Türkiye'de toplumun, iktidarı eleştirirken muhalefeti de yetersiz görüyor olmasından kaynaklı, yeni, dinamik bir toplumsal kesim oluşuyor. Özel olarak iktidar ya da muhalefet karşıtlığı değil, Türkiye'deki siyaset yapma tarzına itirazı olan insanlar, parti kültürüne, siyasetin çıkar ilişkilerine, kişisel rant aracına dönüşmüş olmasına tepki duyan kesimler var. Bu kesimleri, anket firmalarımız, 'kararsızlar' diye tarif ediyor. Bu insanlar kararsız filan değil, bu insanlar son derece kararlı, son derece politik bilinçli, yurttaş sorumluluğu olan, ahlaki hassasiyeti olan insanlar. Siyasette seviye istiyorlar" dedi.

Yeni partinin sinyalini veren Bilgen, "Bu bir siyasi partiye dönüşebilir mi? Bence 120'nin üzerinde siyasi parti olmasına rağmen hala kararsız seçmen varsa ya da partilerine kerhen oy veren seçmen varsa siyasette aslolan toplumun önünü açmak ve siyasete uzak duran kesimleri siyasete taşımaktır. Hala bir boşluk varsa, hala kararsız seçmen anketlerde ciddi bir yekün oluşturuyorsa. Keşke mevcut partiler bu kesimlere hitap edebilse ve onların siyasete olan güvenini artırarak siyasete katabilse" dedi.

Bilgen, "Bu çalışma sonunda 'mevcut aktörlerle olmuyor, yeni bir adres inşası gerekiyor' noktasına gelirse o zaman siyasi hareketi partileştirmek gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

SEÇİME YETİŞECEK Mİ

"Bunun bir partiye dönüşmesi, ilk seçime yetişmesi konusu tartışma düzeyinde devam ediyor. Toplumla tartışarak olgunlaştırmamız lazım. Kapalı kapılar ardında benim ya da arkadaşlarımın kararını vereceği bir şey değil bu. Toplumsal sahiplenmeyle o aşamaya gelmeli. Yoksa bir hevesle, 125 partiden bir tanesini de biz kurabilir, buna gücümüz yeter. Ama bizim aradığımız böyle bir parti değil" diyen HDP'li Bilgen, yeni partiyle ilgili zamanla ilgili soruya ise, "Bu biraz çabalarımızda alacağımız mesafeye ve seçim tarihine bağlı. Seçimin zamanında yapılacağı varsayıldığında bu hala bizim için mümkün ve yetiştirilebilir. Başka bir gelişme olursa bu pratikte zaten hukuki süreç açısından gerçekçi olmayabilir" şeklinde yanıt verdi.

HDP'DEN BİR KLİK

"Şunu hep ifade ettim, HDP'ye sempati duyanla HDP'ye oy veren arasındaki makas çok açık. Yüzde 25'ler oy verebilirim diyor ama yüzde 10 oy veriyor. Sempati duyup oy vermeyenleri hedeflemek, onlara hitap etmek, yani bütün partilere, her partinin tabanına hitap etmek gayet tabii mümkün" diyen Bilgen, "Ama biz özgün olarak HDP içinden bir klik gibi ya da HDP'den bir çizgi, bir fraksiyon gibi bir şey hedeflemiyoruz. Toplumsal merkezi önemsiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne odaklanmaktan yanayız" dedi.

TEKLİF YAPILDI ANCAK...

Bilgen, 2007'de içinde bulunduğu 'Yeni Siyaset Girişimi'nin AKP'ye katılması için teklif yapıldığını ancak kendisinin muhalefette kalmayı tercih ettiğini söyledi:

"Kendisiyle 2000'li yılların başından beri tanışıyoruz, Mazlum-Der'deyken de görüşüyorduk. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili siyasette her zaman diyaloğun, iletişimin gerekli, zorunlu olduğunu düşünen biriyim.

Benim AK Parti'ye katılma girişimim, talebim, beklentim olmadı. Sadece 2005-2007 arasında, içinde Ertuğrul Günay, Mehmet Bekaroğlu, Haluk Özdalga gibi isimlerin olduğu bir platformumuz vardı; "Yeni Siyaset Girişimi" diye. Oradaki bir grup arkadaş daha sonra AK Parti'ye katıldı. O dönemde bizim de katılmamız yönünde bir teklif oldu, bir değerlendirme yapıldı. Ama ben Türkiye'de muhalefet ihtiyacı olduğunu düşünen biriyim. Kendi açımdan bunu tercih ettim.

AK Parti içinde bir değerlendirme yapılmış mıdır onu bilmiyorum. O dönem de dahil olmak üzere bugüne kadar AK Parti'ye yönelik herhangi bir girişimim, talebim, beklentim olmadı."