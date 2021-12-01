Van'da PKK ve FETÖ operasyonu: Toplam 41 gözaltı

Van'da polis ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan farklı soruşturmalar kapsamında hakkında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; 24-30 Kasım 2021 tarihleri arasında toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

VAN'DA PKK/KCK OPERASYONU

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 22.11.202- 30.11.2021 tarihleri arasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünü Propaganda Yapmak, Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup haklarında gerekli adli işlemler başlatılmış" denildi.