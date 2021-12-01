Cem Küçük'ten izleyiciye tepki : iPhone kullanmasın o zaman

CEM KÜÇÜK GELEN SORUYA TEPKİ GÖSTERDİ

Programda ekonomiden, dış politikaya kadar değerlendirmelerde bulunan Cem Küçük, izleyiciden gelen soruya sinirlendi.

Kübra Par'ın okuduğu soruda, "20 yıllık iktidarın neticesinde asgari maaş alan birinin yeni bir iphone alabilmesi için yaklaşık 20 ay çalışması gerekirken ABD'deki asgari maaşlı birinin bir aylık kazanımı 3 tane alması ne anlama geliyor." diye soran vatandaşa, Küçük yanıtsız kalmadı.

'IPHONE KULLANMASIN O ZAMAN, BÖYLE SORU MU OLUR YA'

'İphone kullanmasın o da" diyen Küçük, "Böyle soru mu olur ya?" ifadelerini kullandı

Küçük'ün cevabı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.