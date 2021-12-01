Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş'ın oğlu toprağa verildi
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Kamuran Demirbaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 18:03
Kamuran Demirbaş, Oltan Mahallesi'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Demirbaş'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız