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Ankara'da barınakta kalan 55 köpek yangından son anda kurtarıldı

Sincan ilçesindeki barınakta çıkan yangında köpekler, alevleri fark eden bekçinin kapıları açması sonucu kurtuldu- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden olurken barınağın bir bölümü kullanılamaz hale geldi- Olay yerine gelen polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde soruşturma başlattı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 09:48
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Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir barınakta çıkan yangında, 55 köpek, alevleri fark eden bekçinin kapıları açması sonucu kurtuldu.

Akşam saatlerinde Çimşit bölgesinde Emine Özer'e (41) ait özel bir barınakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında köpeklerin havlama sesi üzerine kulübeden çıkan bekçi, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada köpeklerin barındığı alanın kapılarını açan bekçi, alevlerin arasında mahsur kalan köpekleri kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise barınaktaki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangını haber alır almaz barınağa gelen Özer, hayvanseverlere bilgi vererek desteğini istedi. Bu sırada Sincan Belediyesi Veterinerler İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip de acil müdahale için olay yerine geldi. Polis ekipleri de inceleme yaparak kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

- "Canlarımı yakmaya çalıştılar"

Olay sonrası gazetecilere açıklama yapan Özer, 5 yıldır kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteği ile sokak hayvanlarına baktığını, 4 ay önce de Sincan'da kiraladığı araziye kurduğu özel barınakta, sokaklarda hayatını sürdüremeyecek köpeklerin bakımını üstlendiğini söyledi.

Yangından kısa süre önce barınaktan ayrıldığını anlatan Özer, "Buradaki bekçimiz beni arayarak 'yangın var' diye çağırdı. Koşarak geldik. Allah'tan canlarımızda zeval yok. Onların canlarında bir şey yok. Bekçimiz kafesin kapısını açmış, burada iki tane yavrum vardı, öncelikle onları dışarıya çıkarmış." dedi.

Yangında bazı kulübelerin, hayvanların soğuk havalarda üşememesi için aldıkları 50-55 battaniyenin ve çok sayıda bakım aletinin yandığını ifade eden Özer, "Canlarımı yakmaya çalıştılar." diyerek kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını kaydetti. Özer, "Allah vicdan, merhamet versin, gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum." diye konuştu.

- "İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise yangını haber alır almaz birçok gönüllü ve dernek üyesiyle barınağa geldiklerini söyledi.

Hayvanların zarar görmesi endişesiyle büyük korku yaşadıklarını anlatan Danacıoğlu, "Buradaki görevli arkadaşın yangının çıkmasıyla birlikte padokları açıp ortak alana hayvanları çıkarmasıyla zarar görmediler. Çok şükür, tek tesellimiz şu anda bu." dedi.

Birçok belediye üzerine düşen görevi yapmadığı için hayvan popülasyonunun artmasıyla köpeklerin sokaklarda hayatını sürdüremeyecek duruma geldiğini, hayvansever Özer'in de bu hayvanlara sahip çıkıp, tedavilerini yaptırarak, burada yaşam hakkı sunmaya çalıştığını anlatan Danacıoğlu, bunun belediyeler için çok büyük bir nimet olduğunu vurguladı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük'ün olay sonrası kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve olayı yakından takip ettiklerini belirttiğini dile getiren Danacıoğlu, destek için buraya gelen gönüllüler, dernek yönetimleri, emniyet güçleri ve belediye yetkililerine teşekkür ederek, "İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır." diye konuştu.

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