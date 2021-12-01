Hatay'da kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu şehir merkezine kadar taştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 10:38
İlçede, dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı. Şehir merkezine ulaşan deniz suyu yüzünden ilçe merkezindeki bazı kafeler su altında kaldı.
Araç sürücüleri yollardaki su birikintisi dolayısıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İskenderun Körfezi'ndeki gemiler de fırtına nedeniyle açığa çekildi.
İlçede kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge
Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?
Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?
Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?
Memur, refakat iznini kısım kısım kullanabilir mi?
Devlet memurun refakat izni ile ilgili kritik ayrıntılar bu haberde yer alacaktır.
Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı
Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi
Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alımında teknisyen pozisyonuna tekniker düzeyinde mezuniyet şartıyla ilana çıktı!
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi
İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Destan 3. Bölüm Fragmanı
Destan dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 7 Aralık 2021 Salı akşamı ATV'de...
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021