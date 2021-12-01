İBB Meclis Üyesi: Halk Ekmek önündeki kuyruklar fotoğraf vermek için oluşuyor
İBB'nin Ak parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, ucuz ekmek almak için Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu savundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Aralık 2021 10:55
Kaynar, 'Kuyrukta bekleyenler Ekrem Beyin görüntü almasını bekliyorlar'dedi.
CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge'ye telefonla bağlanan Kaynar, İstanbul ve Ankara'da belediyeye ait ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukların kurgu olduğunu ve CHP'li belediyelerin bunu bilerek yaptığını söyledi
Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "Muhammet Bey siz bir vatandaş olarak bir saat bekler misiniz?" sorusu üzerine Kaynar, "Bu bekleyenlerin ekmek beklediğinden emin misiniz?" diye konuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız