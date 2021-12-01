Ofsayt tartışmaları tarih oluyor!

Asya ve Afrika'dan 12 Arap ülkesinin katılımı ile Katar'da gerçekleştirilecek FIFA Arap Kupası, bugün Tunus-Moritanya maçı ile başlıyor. Maçta FIFA'nın yeni ofsayt teknolojisi de ilk kez denenecek.

Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre turnuva, 2022 yılı 18 Kasım günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası öncesi küçük bir test olmasının yanında uzun zamandır FIFA'nın üzerinde çalıştığı yarı otomatik ofsayt teknolojisinin de önemli olarak test edileceği birinci turnuva olacak.

VAR sisteminin uygulamaya başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen sistemin en çok tartışılan taraflarının başında ofsayt çizgisinin çekiliş hali geliyor. VAR misyonu yapan hakemin operatör yardımı ile belirlediği noktalar sonrasında sistemin otomatik olarak çizdiği çizgi bilhassa santimlik ofsaytlarda tüm uygulayıcı ülkelerde büyük tartışmalar yarattı. Çünkü sistemde insan ögesi halen önemli. Çizgilerin çekilmesi sırasında yaşanan vakit kaybı da ayrı bir eleştiri konusu.

Arsene Wenger tarafından gündeme getirilen ofsayt kuralının değiştirilmesi teklifine kadar giden bu tartışmaların ardından VAR konusunda şu anda tek yetkili kurum olan FIFA, sistemin yaratıcısı Hawk-Eye firmasını ofsaytta yeni bir teknoloji geliştirmesi için görevlendirdi. Firma yapılan uzun çalışmaların sonrasında geçen haftalarda sistemin uygulamaya hazır hale geldiğini ve 2022 Dünya Kupası'nda kullanılabileceğini bildirdi.

FIFA ONAY VERİRSE DÜNYA KUPASI'NDA KULLANILACAK

2021 yılı başında Katar'daki Dünya Kulüpler Kupası'nda başlayan testler İspanya ve İngiltere'deki bazı maçlarda devam ettirildi. Düsseldorf ise testlerin yapıldığı ve uygulamanın sonuçlarının değerlendirildiği kent oldu. FIFA'nın Futbol Teknolojisi ve Gelişim Yöneticisi Alman Johannes Holzmüller idaresinde yürütülen çalışmaların 3-12 Şubat'ta yapılacak Dünya Kulüpler Kupası maçlarında da deneneceği açıklandı. Bütün bu çalışmaların ardından FIFA'nın onay vermesi halinde birinci olarak dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda resmi olarak kullanılacak.

Sistemle ilgili yapılan açıklamalara göre yapay zeka yardımıyla her oyuncunun iskeletinde 29'a kadar nokta saniyede 50 kere gözlenecek. Ayrıca top da izlenecek. Fakat bunun için stadyumların çatılarına 10-12 ekstra kamera monte edilmesi gerekiyor. Bu da sistemin maliyetini çok yükseltiyor. Uzuv takibine dayalı bir teknoloji olan teknoloji, saha hakemi son kararını almadan önce VAR sistemine ofsayt hakkında bilgi sağlayacak.