FETÖ davasında yargılanan eski Korgeneral Güvenç'in beraati istendi
Eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 3 sanığın bütün suçlamalardan beraatini talep eden savcı, 4 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı olan eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.
Sanıklar Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu'nun bütün suçlamalardan beraatini isteyen Savcı Mehmet Fatih Özdemir, sanıklar Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit'in ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunma hazırlamak için ek süre istemesi üzerine duruşmayı 23 Mart 2022'ye erteledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız