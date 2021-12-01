Kahve fiyatları 11 ayda yüzde 300 arttı

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi Güney Amerika ülkelerinde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları, kahve fiyatlarını olumsuz etkiledi. Pandemide navlun maliyetleri ve nakliye konteyneri kıtlığının küresel tedarik zincirlerini sarsması da, kahve fiyatlarını artıran bir başka etken olarak görülüyor.

Döviz kurlarının da yükselmesi, kahve ithalatında yaşanan sıkıntıya adeta tuz biber olurken, sene başında kilogramı 30 TL'den satılan kahve, 150 TL'yi gördü. Eskişehir'deki kahve satıcıları, kilogram fiyatının 200 TL'ye çıkabileceğini söyledi.

'En büyük kahve üreticilerinde 2-3 aylık stok kaldı'

Eskişehir'de baharatçılık yapan Koray Özkılıç, fiyatların yükselmesinde kahve tüketiminin artmasının da etkili olduğunu vurgulayarak, kilogram fiyatının 200 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.

Büyük kahve üreticilerinde 2-3 aylık stok olduğunu aktaran Özkılıç, şu şekilde konuştu:

Kahveler, Endonezya, Brezilya gibi ülkelerden geliyor. Türkiye'nin en büyük kahve üreticilerinde 2-3 aylık stok olduğu söyleniyor. Sonrasında ne olacağı belli değil ve eğer navlun nakliye fiyatları bu kadar artmaya devam ederse daha da çıkacak gibi görünüyor. Şu an için geçici olarak 150 liraya satıyor piyasa, ama 200 lira diye duyarsanız şaşırmayın.