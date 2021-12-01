'Hastaneyi su bastı botla gelin' diye mesaj attı, işten atıldı

Son yıllarda, İşyerinde sosyal medya davranışları önem kazandı .Vakit geçirmekte keyif alsak bile yapılan paylaşım ve yorumlar dolayısıyla da, her yıl binlerce kişi işini kaybedebiliyor.

Yargıtay'ın emsal kararları ise, çalışanlara, yasal düzenlemeler çerçevesinde almaları gereken önlemler ve izlemeleri gereken yolu belirlemeleri bakımından son derece önemli..

Yargıtay, çalışma hayatındaki davranışlarda yine dikkat çekici önemli bir karara imza attı. Karara göre, facebook'ta bu espriyi yapan çalışan tazminatsız işten atılabilir.

'HASTANEYİ SU BASTI, BOTLA GELİN....YÜZME BİLMİYORSANIZ SİMİT, CAN YELEĞİ ALIN.....'

Yaşanan olayda bir devlet hastanesinde çalışan temizlik işçisi, hastaneyi su basması üzerine, sosyal medya adresinden, .... gelecek tüm hasta yada hasta yakınlarının dikkatine! gelirken yanınızda can yeleği,... bot, çizme, yağmurluk, şnorkel, yüzme bilmiyorsanız simit, makarna, kolluk, ya da bu işi keyfe çevirmek istiyorsanız mayo getirmeniz önerilir" şeklinde bir paylaşımda bulundu..

Ancak bu paylaşım işinden etti...İş akdi feshedilerek, Tazminatsız kovuldu..

Kovulmanın şokunu yaşayan işçi soluğu İş Mahkemesinde aldı ve haksız yere işten çıkarıldığını ileri sürerek, işe iadesini talep etti.

Davalı işveren ise, facebook paylaşımının, asıl işveren ....'ı kötüleyen ve küçük düşüren ".... nitelikte olduğunu, '...gelecek tüm hasta yada hasta yakınlarının dikkatine! gelirken yanınızda can yeleği,... bot, çizme, yağmurluk, şnorkel, yüzme bilmiyorsanız simit, makarna, kolluk, ya da bu işi keyfe çevirmek istiyorsanız mayo getirmeniz önerilir" şeklinde bir paylaşımda bulunan davacının bu davranışının işçinin sadakat yükümlülüğünün açık ihlali olup doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmadığını ileri sürerek feshin haklılığını savundu.

MAHKEME: ESPRİ YAPMIŞ!

Mahkeme temizlik işçisinin paylaşımını, hakaret kastı olmadığı gibi espri amaçlı buldu. Yine bu davranışın, işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini ve davalı şirketin ticari itibarını sarsmadığını değerlendirerek işe iadeye karar verdi.

İşveren kararı temyiz etti.

YARGITAY: KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ VE AŞAĞILAYICI

Son sözü söyleyen Yargıtay ise, çalışanın esprisini affetmedi.

Yargıtay, davacının Facebook'tan yaptığı paylaşımının işvereni küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikte olduğu, espri niteliğinde sayılamayacağı, bu sebeple iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilmesinde herhangi bir hukuka aykırılığın olmadığına karar verildi.

İşte o Karardan bir bölüm..

'.....temizlik işçisi olarak alt işveren... şirketinde çalıştığı ve bazen işyerinde su basması olaylarının yaşandığı doğru olsa bile, 27.10.2014 tarihinde; "....a gelecek tüm hasta yada hasta yakınlarının dikkatine! Gelirken yanınızda can yeleği, Zodyak bot, çizme, yağmurluk, şnorkel, yüzme bilmiyorsanız simit, makarna, kolluk, ya da bu işi keyfe çevirmek istiyorsanız mayo getirmeniz önerilir" şeklinde facebooktan yaptığı paylaşımın, asıl işvereni küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikte olup, espiri niteliğinde sayılmayacağı, bu nedenle davacının söz konusu eyleminin işveren açısından doğruluk ve dürüstlükle bağdaşmayan hareket olarak değerlendirilip iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık olmadığının anlaşıldığı, davacının bu eylemleri haklı fesih sebebi oluşturacağından davanın reddine karar verilmesi gerekir...'