Enerji Bakanlığı 'sokak lambaları' uygulamasını geri çekti
Enerji Bakanlığı, sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Aralık 2021 12:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla sokak lambaları normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor.
Bakanlık'tan alınan yeni kararla, söz konusu uygulamanın sona erecek.
Fox TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan İsmail Küçükkaya, Bakanlık'tan yapılan açıklamayı duyurdu. Küçükkaya şunları söyledi:
"Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız