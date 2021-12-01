Fenerbahçe'de Pereria dönemi sona mı eriyor?

Lig'de son olarak Göztepe ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Vitor Pereria'nın geleceği tartışma konusu oldu.

Haber Global sunucu Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabında Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine gideceğini şöyle duyurdu: Fenerbahçe'de Pereria dönemi sona eriyor. Pereria ne zaman gönderilir bilmem ama 2 plan var: İlki camiayı bilen bir yerli hocayla birlikte kariyerli bir Alman teknik direktör...İkincisi ise hali hazırda süper ligde çalışan bir isim! mesajını paylaştı.

14.Hafta itibariyle Süper Lig'de oluşan puan durumuna göre Fenerbahçe 24 puanla 4.sırada yer alıyor...