Borsa İstanbul'da son 12 yılın en güçlü performansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Bakan Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Bakan Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
31 Aralık kabusu: Belediye, 37 sözleşmeli personeli işten çıkarıyor
31 Aralık kabusu: Belediye, 37 sözleşmeli personeli işten çıkarıyor
Bakan Bilgin asgari ücret anketini açıkladı: 3 bin 750
Bakan Bilgin asgari ücret anketini açıkladı: 3 bin 750
Soylu: 3600, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir
Soylu: 3600, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir
Erdoğan ve Koca'dan 'hekimlerin maaşlarına zam' açıklaması
Erdoğan ve Koca'dan 'hekimlerin maaşlarına zam' açıklaması
'Adliye ve infaz personelinin beklentilerine cevap vereceğiz'
'Adliye ve infaz personelinin beklentilerine cevap vereceğiz'
Enerji Bakanlığı 'sokak lambaları' uygulamasını geri çekti
Enerji Bakanlığı 'sokak lambaları' uygulamasını geri çekti
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'ın yazısına cevap: Bak aslanım
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'ın yazısına cevap: Bak aslanım
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Emniyet, 'intihar eden polis sayısında artış' haberlerini yalanladı
Emniyet, 'intihar eden polis sayısında artış' haberlerini yalanladı
İlaç tedariğinde stok problemi yok, sıkıntı takip sisteminden kaynaklı
İlaç tedariğinde stok problemi yok, sıkıntı takip sisteminden kaynaklı
'Hastaneyi su bastı botla gelin' diye mesaj attı, işten atıldı
'Hastaneyi su bastı botla gelin' diye mesaj attı, işten atıldı
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak
Üretici-market fiyat farkı kasımda 9 kata yaklaştı
Üretici-market fiyat farkı kasımda 9 kata yaklaştı
Merkez Bankası açıkladı! 128 milyar dolar nerede?
Merkez Bankası açıkladı! 128 milyar dolar nerede?
Bebeği döven cani babanın ilk ifadesi...
Bebeği döven cani babanın ilk ifadesi...
Benzin ve motorinde 2 TL'lik indirim beklentisi
Benzin ve motorinde 2 TL'lik indirim beklentisi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul'da son 12 yılın en güçlü performansı

BIST 100 endeksinde ekimde başlayan yükseliş eğilimi rekorları beraberinde getirirken, endeks kasımda bir önceki aya göre yüzde 18,90 değer kazanarak Nisan 2009'dan bu yana en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 11:36
Yazdır
Borsa İstanbul'da son 12 yılın en güçlü performansı

- Borsa İstanbul'da Kasım ayı son 12 yılın en güçlü rallisine sahne olurken, BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekor kırıldı.

BIST 100 endeksinde ekimde başlayan yükseliş eğilimi, kasımda holding ve banka hisseleri öncülüğünde rekorları beraberinde getirirken, endeks kasımda bir önceki aya göre yüzde 18,90 değer kazanarak Nisan 2009'dan bu yana en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi.

Dolar bazında bakıldığında ise, kasımda gerileyen BIST 100 endeksinin halen tarihi düşük seviyelerde olması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kasımda tarihte ikinci kez bir ay içerisinde sadece üç gün gerilerken, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi haricindeki bütün sektör endeksleri aylık bazda yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi haftalık bazda bakıldığında üst üste 7 haftadır yükselirken, bu alanda, Kasım 2020'de başlayıp Ocak 2021'de biten 10 haftalık serinin ardından en iyi performansı sergiledi.

Kasım'da bankacılık endeksi yüzde 14,04 ve holding endeksi yüzde 21,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 31,56 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 2,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen ay, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yabancı ilgisi de artarken, hisse senedi tarafında üst üste son 4 haftadır net alıcı olan yurt dışında yerleşik kişiler, bu dönemde toplamda net 1 milyar 162,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Özellikle, 15 Kasım'da Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Garanti BBVA hisseleri için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdiğini ve alım fiyatının, gerekli izinlerin alınması durumunda hisse başı 12,20 lira olacağını açıklaması tarihi fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Öte yandan, BIST 100 endeksi Türk lirası bazında rekor kırmasına karşın kasımda dolar bazında ise yüzde 12,65 değer kaybederek 132 puanla Temmuz 2004'ten bu yana en düşük kapanışını yaparken, aylık bazda son 8 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi.

Şubatta 225 puanla yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüş eğiliminde hareket eden dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 510 puan ile Kasım 2010'da görülmüştü.

Analistler, borsada yükseliş eğiliminin aralıkta da sürebileceğini, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve dünya genelinde şahinleşen para politikalarının küresel pay piyasalarında belirsizlikleri artırdığının unutulmaması gerektiğini bildirdi.

- "Yılı 2.000 puan seviyesinden tamamlayabiliriz"

A1 Capital Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul tarafında TL'de zayıflama pay piyasalarının itici gücü olmaya devam ediyor. Yatırımcıların reel varlık olarak gördükleri borsada, hem genele yayılan hem de halka arzlara yoğun ilginin devam ettiğini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Nasıl bir Aralık?" sorusunun cevabının kasımın son 5 işlem gününe sığdığına değinen Atılal, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Tam Kovid-19 etkisinden çıkıyoruz, ekonomiler açık, veriler güçlü, parasal genişlemenin sonuna geliyoruz, ABD ve İngiltere merkez bankaları parasal gevşemeyi azaltıyorlar, Avrupa'da enflasyonda tepe göründü, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ilk defa her yerde beklentilerin üzerinde geliyor, 2022 planlarını aralıkta net görürüz diyorduk ki, Omicron varyantı çıktı ve her şey yine belirsizliğe döndü.

Finansal piyasalar, enflasyonist korkuların devam etmesi ve beklenenden daha erken bir faiz artırımı beklentileri ile bir mola verdiler diyecekken, ani bir riskten kaçınma dönüşü yaşadılar. Kovid-19'un potansiyel olarak aşılara daha dirençli yeni bir varyantının keşfedilmesinin ardından endekslerde genel bir düşüş gördük ve bu durum küresel ölçekte bir dizi kısıtlama korkusuna yol açarken, hem volatilitenin hem de korku endeksinin artmasına neden oldu."

Atılal, Omicron varyantında hızlı ve etkin yayılma olması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa beklentisi olan 2022'de 2 faiz artışını yapamayacağını belirterek, Fed'in likitide azaltımının hızlandırılmasında bile beklemeye geçebileceğini ifade etti.

Buna karşılık, yine de 1-2 haftalık dalgalanma sonrasında önemli merkez bankalarının belirsizlik öncesi gündemine devam etmesini beklediklerini kaydeden Atılal, Borsa İstanbul tarafında ise yatırımcıların reel varlık olarak gördükleri pay piyasalarında hem genele yayılan hem de halka arzlara yoğun ilginin devam ettiğini aktardı.

Atılal, yabancı yatırımcıların da son 3 aydaki alımlarının yükseliş trendinin devam etmesi açısından en önemli göstergelerden olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Düzeltme hareketinin kısmi ve sektörel gelişmelere dayalı olmasını beklemekteyiz. Zaten petrokimya, teknoloji, savunma sanayi, demir-çelik ve otomotiv sektörleri güçlü konumdalar, Omicron etkisinin zayıflaması ile buna havacılık sektörünün de eşlik etmesini, kurda bir dengelenme bandı yakalandığı takdirde ise bankacılık sektöründe süregelen faiz indirimlerinin fiyatlamalara da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda BIST 100 endeksinin yılı 2.000 puan seviyelerinde kapatabileceğini tahmin ediyoruz."

- "1.770 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor"

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da, kasımda küresel pay piyasalarının güçlü bir şekilde rekorları kırarak ilerlediğini ve yıllık bazda getirilerini yüzde 20'lerin üzerine çıkardığını kaydederek, BIST 100 endeksinin de borsaya güçlü yabancı girişiyle benzer bir performans sergilediğini belirtti.

Yabancı sermaye girişi olmasa BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin bu kadar güçlü olmayabileceğini ifade eden Kaya, "Yükselişte yabancı girişi kadar TL'nin değer kaybı süreci, bankalar başta olmak üzere şirketlerin çok iyi gelen 3. çeyrek karlılıkları etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Aralık ayına başlarken gündemde Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden kapanma korkusunun olduğunu aktararak, "Omicron varyantı nedeniyle kapanmalar artıyor. Noel arifesindeki batı ülkelerinin, bu kutlamaları iptal etmesi, geleneksel Noel pazarlarını bile kapatması dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantında çok fazla mutasyon olduğu için aşı etkinliğinin sorgulandığını belirten Kaya, aşıların etkinliğinin netleşme sürecinin piyasalarda kar satışlarına bahane olabileceğini bildirdi.

Kaya, 26 Kasım'da petrol fiyatlarında yüzde 10'u aşan düşüşler gibi piyasalarda aşırı reaksiyonların görülebileceğine değinerek, "Türkiye'de 16 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi indirmesi bekleniyor. Öncesinde diğer şartlar sabit kalmak şartıyla borsadaki yükseliş eğiliminin korunması beklenebilir. Yukarıda 1.900 seviyesi direnç noktası olarak öne çıkabilecekken, 1.770 seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor." dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#BIST# BIST 100# Piyasalar
Gümüş altın çağını yaşıyor
Gümüş altın çağını yaşıyor
Antalya Havalimanı'nın 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı
Antalya Havalimanı'nın 25 yıllığına kiralanması ihalesi yapıldı
Bloomberg: MB yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek
Bloomberg: MB yetkilileri yarın yatırımcılarla görüşecek
İstanbul ekimde son iki yılın turist rekorunu kırdı
İstanbul ekimde son iki yılın turist rekorunu kırdı
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Benzine 58 kuruş indirim geldi

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-ceh-egitimi
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?
Memur, refakat iznini kısım kısım kullanabilir mi?

Memur, refakat iznini kısım kısım kullanabilir mi?

Devlet memurun refakat izni ile ilgili kritik ayrıntılar bu haberde yer alacaktır.
Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi
Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alımında teknisyen pozisyonuna tekniker düzeyinde mezuniyet şartıyla ilana çıktı!
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Destan 3. Bölüm Fragmanı

Destan 3. Bölüm Fragmanı

Destan dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 7 Aralık 2021 Salı akşamı ATV'de...
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
'Omicron pandeminin sonunu hızlandırabilir'

'Omicron pandeminin sonunu hızlandırabilir'

ALMANYA'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) grip gibi daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü bir hastalığa dönüştüğünü öne sürdü.