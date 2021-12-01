Ekmeğe 20 ilde zam yağmuru, fırıncı odaları peş peşe karar aldı

Fırıncılar, un ve diğer giderlere gelen zamlar nedeniyle temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmeğe peş peşe zam kararı aldı. Türkiye'nin birçok ilinden zam haberi gelirken, bazı fırıncılar ekmeğe gramaj ayarı çekti.

İşte ekmeğe zam gelen şehirler...

Yozgat'ta yüzde 14 zam

Yozgat'ta eylül ayından itibaren 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 liradan satılmaya başladı. Yozgat'ta ekmeğe 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle 25 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 liraya yükseldi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, zamma ilişkin "Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada 50 kiloluk un fiyatı 200 TL'den 350 TL'ye yükseldi. Yine bu süre içerisinde ekmek üreten fırıncılarımız ciddi manada zarar içindelerdi." dedi.Samsun'da gramaj zammı

Samsun'da ekmeğe gramaj zammı yapıldı. 230 gramdan 200 grama düşürülen ekmeğin fiyatı 2 TL'de kaldı. Ayrıca ekmek fiyat tarifesinin yılbaşında görüşülerek o günkü un fiyatından tekrar belirlenmesine karar verildi.

Van'da yüzde 20 zam yolda

Geçtiğimiz haftalarda Van'da 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gram ekmek, uygulanan zamla birlikte 1,80 liradan satılmaya başlarken, ekmeğe yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Ülke genelinde un, yağ, şeker ve diğer hammadde fiyatlarındaki artışlardan dolayı fırıncıların yeni bir zam talep ettiği iddia edildi.

Diyarbakır'da yüzde 17 zam

Diyarbakır'da ekmeğe yüzde 17 zam geldi. 200 gramlık ekmek 1.75 liraya düşürüldü. 420 gramlık ekmekte ise gramaj 400'e çekildi, fiyat 3 lira 50 kuruşa yükseltildi. Fırıncılara göre, ekmek zammının nedeni maliyetlerin yükselmesi. 15 gün önce 170 lira olan 50 kilo unun torbası 251 liraya yükseldi.

Niğde'de yüzde 14 zam

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Yeni fiyatlarla satış dünden itibaren başladı. Zamlı tarifeye göre Niğde'de 1 lira 75 kuruşa satılan 200 gram ekmek 2 liradan satılacak.

Erzincan'da yüzde 25 zam

6 ay kadar önce 230 gram somun ekmeğin 2 TL'den satılmaya başladığını, geçen süre zarfında ekmek üretim maliyetlerinde önemli değişikliklerin meydana geldiğini ifade eden Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, "50 kiloluk ekmeklik un 170 TL iken 260 TL'ye,12 kiloluk maya 95 TL iken 155 TL'ye, akaryakıt 7.41 TL iken şuan 8.95 TL'ye yükseldi. Aradan 1 hafta geçmesine rağmen un nakit fiyatı 350 TL'ye akaryakıt 9.95 TL çıktı. Bunun gibi giderler devamlı artmakta böyle giderse ekmek zammının kısa zamanda tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı. Yapılan zamla 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'den 2.50 TL'ye çıktı.

Muğla'da yüzde 25 zam

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ekmek fiyatları 2 liradan 2.50 liraya çıktı. Zamdan ekmeğin yanı sıra diğer unlu mamüller de etkilendi. 2 liraya satılan simit 3 liraya çıkartılırken, daha önce 5 liraya satılan tam buğday ekmeği ise 6 liradan satılmaya başlandı.

Hakkari'de yüzde 11 zam

Hakkari'de esnafın taleplerini dinleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 10 gün önce 2 lira 25 kuruş olarak belirlenen ekmek fiyatının maliyetlerin artması nedeniyle 2 lira 50 kuruş olarak tekrar zamlandı.

Edirne'de gramaj zammı

Edirne Esnaf ve Sanatlar Odası'na kayıtlı fırıncılar ekmeğin girdi maliyetini gerekçe gösterip, 250 gramını 2 liradan sattıkları ekmeğin gramajını 200'e düşürüp aynı fiyattan satmaya başladı. Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, ETSO'ya zam konusunda 2 yıl boyunca verdikleri zam talebi dilekçelerini değerlendirmeye almamasına tepki gösterdi.

Manisa'da yüzde 14 zam

Manisa'da da ekmeğe zam geldi. Manisa'da 1,75 TL'den satılan 200 gram ekmek, yeni fiyatıyla 2 TL oldu. Zamlı fiyatların yakın zamanda fırın ve marketlere yansıması bekleniyor. Manisa'da daha önce 1,5 TL'ye satılan simit ise bugün itibariyle 2,5 TL'den satılmaya başlandı.

Kütahya'da yüzde 25 zam

Kütahya'da temmuz ayında zam kararı alınan ekmeğe, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bir zam daha geldi. Yeni fiyat tarifesine göre 2 lira olan 240 gram ekmek 2,5 liraya; 6,5 lira olan 780 gram ekmek 8 liraya satılmaya başladı.. Yeni tarifenin uygulamaya geçtiğini aktaran Duran, zamma rağmen girdi fiyatlarını karşılayamadıklarını vurguladı.

Konya'da zam kapıda

Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honca, yaptığı açıklamalarda önümüzdeki günlerde artan maliyet ve girdilerden dolayı başta ekmek olmak üzere unlu mamullerde yüzde 30 ila 38 arasında bir fiyat artışının geleceğini söyledi.

Bolu'da yüzde 14 zam

Bolu'da Lokantacılar Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası tarafından alınan kararla ildeki özel fırın işletmelerinde 1,75 TL'ye satılan 210 gram ekmeğin artık 2 liradan satışa sunulacağı bildirildi. Fırınlarda 750 gramı 6 TL'den satılan köy ekmeği de yeni fiyat tarifesiyle 7 TL oldu. Bolu Belediyesi Halk Ekmek fırınlarında ise 210 gramı 1,25 TL'den satılan ekmeğin yine aynı fiyat üzerinden vatandaşa sunulacağı ve herhangi bir zam yapılmadığı öğrenildi.

Ordu'da yeni zam kapıda: 250 gram fiyatı 3 TL olur

Ordu'da ekmeğe son zam ekim ayının sonunda gelmişti. Daha önce 230 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin gramajı 250 grama fiyatı da 2.5 TL'ye yükseltilmişti. Böylece daha önce 8.75 TL olan ekmeğin kilosu 10 TL olmuştu. Ordu Fırıncılar Derneği Başkanı İsa Yazıcı bu zamdan sonra girdi fiyatlarında üst üste artışlar yaşandığını belirterek bu durum karşısında mecburen zam kararı almak durumunda kaldıklarını söyledi. Yazıcı "Şu anda un fiyatlarına sadece un fiyatlarına şu kısa zaman içinde yüzde 60 zam geldi. Öyle sanıyorum ki 250 gram fiyatı 3 TL olur." dedi.

Eskişehir'de gramaj zammı

Un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle fırıncıların şikayeti ekmeğe ince ayar getirdi. Eskişehir'de ekmeğin gramajı düşürülerek, fiyatı sabit tutuldu. Eskişehir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda 230 gram olan ekmeğin gramajı 200 grama düşürülerek, fiyatının 2 TL olarak kalması oybirliğiyle kabul edildi. 2 TL olan simit fiyatı ise 2,5 TL'ye yükseldi.

Aydın'da yüzde 42 ile rekor zam

Aydın Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama ile Aydın'da ekmeğe zam yapıldığı duyuruldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 lira 75 kuruştan satılan ekmek zamlanarak 2 lira 50 kuruş oldu.

Denizli'de yüzde 42 ile rekor zam

Denizli'de 5 ay sonra ekmeğe zam geldi. Kentte 1 lira 75 kuruş olan 230 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada zamların 18 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacağını vurgulayarak fırıncı esnafının bu zam ile zarardan kurtulacağını belirti.

İzmir'de yüzde 25 zam

İzmir'de 200 gram ekmeğin gramajı 230 grama artırılırken, fiyatı 2 liradan 2,50 liraya çıkarak; ekmek yüzde 20 oranında zamlandı. Artan ekmek fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabın açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını duyurdu.

Ankara'da stoklar bitene kadar zam yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, stoklarındaki un bitene kadar ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu.

Ankara'da simide yüzde 20 zam

Ankara'da 2.5 TL'den satılan simide Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi zam yapma kararı aldı. Karar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nde onaylandı. Zamlı fiyat listesinin ilanının ardından şehirde simit 3 TL'ye satılacak. Bazı satıcılar bugünden itibaren zamlı fiyatları uygulamaya başladı.

"Unun fiyatı 220-230 TL arasındaydı. Şimdi un 420-430 TL oldu"

Zam kararını değerlendiren Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, esnafın ayakta kalmak için zam yaptığını söyledi. Delibaş "Biz bu zammı bir ay önce talep ettik. Bizim tüm ham maddemiz dolarla geliyor. Unu, susamı, mayası, pekmezi bunların hepsi dolara bağlı. Dolar yükseldikçe de piyasada bir belirsizlik var. Undur, yağdır, susamdır bunlar karaborsaya düşmüş durumda. Bir üretici, toptancıdan 50 çuval un istediğinde, bu esnafa 20 çuval un geliyor. Malzeme kısıtlı olarak geliyor. Biz zam talebinde bulunduğumuzda, simidin 3 TL olmasını istediğimizde unun fiyatı 220-230 TL arasındaydı. Şimdi un 420-430 TL oldu. Neredeyse iki katını geçti. Bunun önü de durmuyor. Fiyatlar sabitlenmiş olsa esnafta kendine bir konum alabilir. Ona göre hareket ede. Maalesef şu anda yeni zamlanacak 3 TL olan simitten bile esnaf zarar ediyor" dedi.

"Şu anda bir simidin ham fiyatı 2.5 TL"

Bir simidin maliyeti hakkında da bilgi veren Delibaş "Ağustos ayından kilogramı 12 TL'ye aldığımız susam şu anda 37-38 TL civarında. Şu anda bir simidin ham fiyatı 2.5 TL. Bunun içinde kira, elektrik, işçi maliyeti, vergiler yok. Bu hafta yeni fiyat listelerini dağıtılırken esnafımızla toplantı gerçekleştireceğiz. Esnafın talebi 'biz zam yapıp, para kazanalım' şeklinde değil. Bizim bütün esnafımız ayakta durmaya çalışıyor. Hepsi nasıl zarar etmem bunun hesabını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Simide ikinci zam kapıda

Fiyatlardaki artışın devam etmesi durumunda simide yeniden zam talep etmek zorunda kalacaklarını belirten Delibaş "Un, yağ, susam fiyatları durmadığı sürece ister istemez simit fiyatları da artacak. Bugün ekmekçiler 2.25'lik zamdan memnunlar mı? Ekmekte en ucuz un kullanılıyor. Bizim kullandığımız unlar özel amaçlı unlar. Eğer böyle devam ederse büyük bir ihtimalle ocak ayında simit 4 TL olabilir. Ben kendi öngörümü söylüyorum. Malzemenin fiyatı düşerse kimse neden zam yapsın ki. Esnaf bunu yapınca satması gerekiyor. Halkın da alım gücü olması gerekiyor. Biz bu ürünü satamadıktan sonra zam yapmamızın bir anlamı var mı?" dedi.

5 ay sonra 5 TL'yi bulacak

İstanbul'da 2.5 liraya satılan simidin fiyatı 1 lira zamlandı. 100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları sürerse beş ay sonra fiyatların 5 TL'yi bulacağını belirtildi. Özdemir, sadece simit değil poğaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirtti.

"Biz nasıl dayanalım?"

Özdemir "Biz iki yıldır simiti 2.5 TL'den satıyoruz, Bu sürede elektrikten doğalgaza, undan susama zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Böyle giderse poğaça, açma, simit 5 TL'ye koşacak. Yağ, susam, pekmez, şeker, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, peynir. Peynir tenekesi geçen yıl 170 TL'ydi, şu an 480 lira oldu. 10 kg katı margarin yağını 130 TL'ye alıyorduk, şu an 300 TL. Biz nasıl dayanalım?" dedi.