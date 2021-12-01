Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 01 Aralık 2021 12:18
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
MERKEZ BANKASI MÜDAHALE SONRASI DOLAR NASIL TEPKİ VERDİ?
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,15 civarında değerleniyor.
Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,62 işlem görüyor.
Bugün açıklanacak İstanbul enflasyonu piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.
Haftanın geri kalanında TCMB'nin perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısı ve cuma açıklanacak kasım ayı enflasyonu izlenecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız