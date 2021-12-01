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'Bem-Bir-Sen Akademi' ilk eğitim programını tamamladı

Yerel Yönetim Hizmet Kolu'nun Genel Yetkili Sendikası Bem-Bir-Sen'in akademik sendikacılık faaliyetlerini geliştirmek adına kurduğu 'Bem-Bir-Sen Akademi' ilk eğitim programını başarıyla tamamladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Aralık 2021 12:25
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'Bem-Bir-Sen Akademi' ilk eğitim programını tamamladı

Türkiye'nin 81 ilinden, 93 Şube/İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, Engelli ve Kadınlar Komisyonları, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile İşyeri Temsilcilerinden oluşan bini aşkın sendika üyesinin katıldığı eğitim programı 10 günlük maratonun ardından tamamlandı.

"Toplu Sözleşme Kazanımları, Kamu Personeli Mevzuatı, Hukuki Mücadeleler ve Kazanımlar, Kamu Sendikacılığında Etkili Olmak" başlıkları başta olmak üzere 12 farklı derste, üç grup halinde eğitimlerini tamamlayan Bem-Bir-Sen Akademi, 'Konuk/Söyleşi' programları kapsamında Şair-Yazar Serdar Tuncer, Şair-Yazar Nurullah Genç ve Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu'nu konuk etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selim Kadıoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, Bem-Bir-Sen Hukuk Müşaviri Av. Emirhan Turan ve Çalışma Uzmanı Eğitimci-Yazar Oktay Kuşer'in sunum yaptığı Bem-Bir-Sen Akademi Eğitim Programında, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları başkanlığında birim uzmanlık toplantıları da yapıldı.

Bem-Bir-Sen Akademi Eğitim Programının nihayetlenmesinin akabinde Bem-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi. "31 Mart 2019 seçimlerinin ardından verdiğimiz mücadele ve 6. Dönem Toplu Sözleşmede elde ettiği kazanımlarımız ile Bem-Bir-Sen Üyelerinin gururu kamu görevlilerinin umudu olmuştur. Bem-Bir-Sen Akademi'nin kurulması sendikal mücadele bakımından birinci sınıf bir adımdır. Yerel Yönetim Hizmet Kolunda emek, hak, adalet ve özgürlük mücadelesinin teminatı Bem-Bir-Sen olarak kamu sendikacılığında ve çalışma hayatında yeni bir marka olmak hedefi ile hayata geçirdiğimiz Bem-Bir-Sen Akademi, sendikacılık, sivil toplum, çalışma hayatı ve kamu mevzuatını kapsayan geniş eğitim yelpazesi ile düzenlediği eğitimleri Türkiye'mizin dört bir yanından bini aşkın teşkilat mensubumuzun katılımı ile tamamlandı. Bem-Bir-Sen olarak sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yapma iddiasıyla yola çıktık. Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı ederek memleket insanını karşısına almış değil onun yanında durarak, kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde akademik hizmet sendikacılığı diyerek, bu alana yeni bir soluk olarak başladığımız yolculukta geldiğimiz nokta itibariyle erdemli sendikalar olarak farkındalığımızı ve farkımızı her geçen gün hissettirmeye devam ediyoruz. Bu nedenle akademik sendikacılık adına fikirlerimizi fiiliyata dökebilmek uğruna hayata geçirdiğimiz Bem-Bir-Sen Akademi'nin teşkilatımıza son derece faydalı olacağına inanıyoruz. Emeğin değerini, değerin hakkını koruyacak, fikirlerimizi fiile dökmek adına sağlam temeller oluşturacak Bem-Bir-Sen Akademimizin son derece verimli geçen ilk eğitim toplantısına katılan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz."

Bem-Bir-Sen Akademi Eğitim Programının, kamu emekçilerinin sendikal hakları başta olmak üzere akademik sendikacılık adına son derece verimli olduğunu ifade eden Bem-Bir-Sen Üyeleri ise, "Bem-Bir-Sen Akademi, kamu sendikacılığına, çalışma hayatına, her daim hak arama mücadelesinin Genel Yetkili Sendikası Bem-Bir-Sen Ailemize hayırlı olsun. Emeği geçen başta Genel Başkanımız Levent Uslu olmak üzere, Genel Merkez Yönetimimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştular.

6. Dönem Toplu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren Bem-Bir-Sen'e katılan yüzlerce yeni üyenin üyelik formlarının da Genel Merkez Yönetimine takdim edildiği toplantıda katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle son buldu.

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#bem bir sen# akademi# ilk eğtim
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