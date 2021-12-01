'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı

- Asgari ücreti en kısa zamanda açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin en kadar olacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti en kısa sürede açıklayacaklarını belirten Erdoğan, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" ifadelerini kullandı.

3600 ek göstergeye ilişkin soruyu Da yanıtlayan Erdoğan, "(3600 ek gösterge) 'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak." dedi.

"TOPLUMUN YANLIŞ YÖNLENDİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek zammın istihdam kaybına yola açabileceği iddialarına "Niye hep endişe üzerinden konuşuyorsunuz. Bu noktada toplumun yanlış yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesine ilişkin 'Merkez Bankası'nın yasasında olan bir şey. Hakkı var. Gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar' ifadelerini kullandı.