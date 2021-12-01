İftira iddiasıyla aile dostuna '3 kuruşluk' dava açtı

İzmir'de müteahhitlik yapan Ali Rıza K. aile dostları olan Ö.Y. ve eşi Y.Y.'ye ait olan ve piyasa değeri 450 bin lira olan otomobilin satışı konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Ali Rıza K., o dönemde arızalı olan araç için servise 10 bin 613 lira öderken, taraflar bu parayı kaparo olarak saydı. Ali Rıza K., paranın gerini kalanını toparlamak için süre isterken, ailenin de onayıyla aracı satmak için internete ilan verdi. Araç Ö.Y.'de kalmaya devam ederken, iddiaya göre bu sürede Ö.Y. ve eşi Y.Y. çiftinin arası açıldı. Bunun üzerine Ö.Y., hem Ali Rıza K.'den hem de eşinden kendisine ait olan otomobili izinsiz olarak satışa çıkardığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ali Rıza K. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren Ali Rıza K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken, çiftin arasındaki sorunlara dahil edilmek istendiğini söyledi. Ali Rıza K., "Y.Y.'nin arabasını satmak istediğini söylemesi üzerine alabileceğimi söyledim. Müteahhitliğin yanı sıra oto alım satım işini de yatırım olarak yapıyorum. Ö.Y. ve Y.Y. ile 450 bin lira fiyatta sözlü olarak anlaştık. Aracı yatırım olarak aldığımı ve aldıktan sonra satacağımı da kendilerine söyledikten sonra internete koymak istediğimi de açıkça belirttim. Onlar da buna onay verdi. Hatta aracın fotoğraflarını da onlar yolladı. Ben parayı toplamak için süre istedim. Ö.Y. benden kaparo istedi. Aracın servis ücretini ödedim ve bunu kaparo saydık. Bunu da kredi kartımla ödediğim için fişleri duruyor. Araba hep onlarda kaldı. 11 Mayıs 2021 tarihinde Y.Y., morali bozuk bir şekilde ofisime gelip Ö.Y. ile tartıştıklarını söyledi. Bir gün sonra da karakola davet edildim. Beni arayan polis memuru, aracı da getirmemi söyledi. Araç bende olmadığı için durumu Y.Y.'ye ilettim. Hiç kimseyi tehdit etmedim. Çiftin yaşadığı ailevi sorunlara dahil edildiğimi düşünüyorum" dedi.

İki eş birbirinden şikayetçi oldu

Y.Y. ise karakolda verdiği ifadede, aracı eşinin onayı ve bilgisi dahilinde Ali Rıza K.'ye satmak için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Yelerçiftçi, "Araç eşimin üzerine olsa da ailemizin kullandığı tek araçtır. Alıkoyma durumu söz konusu değildir. Ali Rıza K.'yi ailecek tanırız. Aracın ona satılmasına da eşimle birlikte karar verdik. Onun al-sat yaptığını da biliyoruz. Ali Rıza K., internete ilanı benim ve eşimin bilgisi dahilinde koydu. Zaten araç eşimin üzerine olduğu için ondan habersiz satışı yapılamaz. Bu süreçte Ali Rıza K., kaparo olarak servis ücretini ödedi. Ben evden ayrıldıktan sonra eşim her ikimizden de şikayetçi olmuş. Ben de Ö.Y.'den şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Y.Y. ve Ali Rıza K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bunun üzerine Ali Rıza K., avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu aracılığıyla, gözaltına alındığı sebebiyle kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle Ö.Y. hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

"3 kuruş, müvekkili tatmin edici bir rakam"

Tazminatın amacının zenginleşmek değil, manevi yıpranmanın telafisi olduğunu söyleyen avukat Arıcıoğlu, "Müvekkilimiz çevresi tarafından sayılan ve sevilen bir birey olmasının yanında, İzmir'in tanınmış iş insanlarından birisidir. Davanın muhatabı tarafından uğradığı iftira yüzünden gözaltına alınmış, hem itibarı hem de kişilik hakları zedelenmiştir. Bunların yanında ifadesinde müvekkilim için 'Mafya' suçlaması da yapmıştır. Nitekim, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tahkikat neticesinde suçsuzluğu sübut bulmuştur. Bu sebeple bahsi geçen tazminat davası tarafımızca açılmıştır. Manevi tazminatın amacı, manevi yıpranmanın telafisidir. Dolayısıyla bahsi geçen miktar, müvekkil bakımından tatmin edici bir rakamdır" ifadelerini kullandı.