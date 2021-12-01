Tunç Şatıroğlu: Merkez Bankası'nınki beyhude bir gayret

Merkez Bankası'nın döviz kurlarına doğrudan müdahalesi sonrası dolar ve euro adeta sörf yapmaya başlarken, piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan korkutan tahmin geldi. Sabah saatlerinde 13.50 liraya yükselen dolar Merkez'in müdahalesi sonrası saat 12:45 itibariyle 12.50 liraya kadar gerilerken, euro da 14.18 lirayı gördü.

13.34'ün altında bir saat kalamazsa...

Teknik analist Tunç Şatıroğlu, Merkez'in müdahalesi sonrası saat verdi. Saat 12:20'de bir paylaşım yapan Tunç Şatıroğlu, "#DolarTL 'ye müdahale sonucunda 13,34'ün altında bir saat kalamazsa geçmiş olsun" dedi.

12.60 altında bir gün kalamazsa...

Dolar 12.60 TL'nin altında bir gün kalmadan düzeltme başladı diyemeyeceğini belirten Şatıroğlu, "Ancak 12,60 iyi bir alım fırsatı olabilir. Şu anda takip ediyorum, karar vermeden önce sakin olmak lazım" yarısı yaptı.

Erdoğan'ın 'kur dediğin bugün artar yarın düşer' çıkışı

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 12.59 lira seviyesine kadar gerileyen dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur dediğin bugün artar yarın düşer; enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer" sözlerinin ardından tekrar 13.30 seviyesinin üzerine çıkınca Tunç Şatıroğlu'ndan tepki geldi.

Bir saat bekleseydiniz ölür müydünüz?

"Merkez Bankası'nın dolara doğrudan müdahalesinden sonra bir miktar düşen dolar kuru, sözlü müdahaleyle yeniden çıkmaya başladı. Kurun düşmesi isteniyorsa dolar satarken sözlü müdahale yapmamak lazım" diyen Şatıroğlu şöyle devam etti: "Yani şu müdahaleyi yapmadan önce bir saat bekleseniz ölür müydünüz?Zorlukla elde edilen rezerv de böylelikle boşa gitti."

Merkez Bankası'nınki beyhude bir gayret...

Youtube kanalında kısa bir yorum paylaşan Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesini "beyhude bir gayret" olarak nitelendirip şunları söyledi: "Yükseliş devam edecek ama öncesinde 12.61 liranın altında bugün bir kapanış gerçekleşirse düşüşler devam edebilir. 11.89 teknik destek seviyesine kadar gerilebilir. alım fırsatı için bu seviyeleri takip edin" tavsiyesinde bulundu.