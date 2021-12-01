Ticaret Bakanlığı'nın 'fahiş fiyat' denetimleri sürüyor

Gıdada haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara yönelik sıkı denetimler sürüyor.

Gramaj hilesi yapanlara da geçit verilmiyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve zabıta ekipleri marketleri denetliyor. Güncel fiyatların da kaydı alınıyor.

Etiketler tek tek kontrol edildi

Ekipler, haksız fiyat artışına karşı zincir marketlerdeki ürünlerin etiketler fiyatlarını tek tek kontrol ediyor.

Samsun'daki 16 Eylül'den itibaren 500 iş yeri denetlendi.

"Fırsatçılığın önüne geçmek için ekipler dört koldan çalışıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Yetkilisi Cemil Köksal denetimlerle ilgili şu bilgiyi verdi:

''Her evin ihtiyacı olan zaruri ürünlerin kontrolü yapılıyor, stokçuluk yapılmasını yani belli bir depoda biriktirilerek fiyat artışı olduğu zaman satılmasının önüne geçebilmek için ekiplerimiz Samsun genelinde dört bir koldan bu fırsatçılığın önüne geçmek için çalışıyor."

Tüketiciler yaşadıkları mağduriyetler için Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 şikayet hattını arayabiliyor.