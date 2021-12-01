Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitesinin çeşitli birimlerden görevlendirmek üzere hemşire, psikolog, sağlık teknikleri, diş protez teknikeri ve temizlik personeli olmak üzere toplam 60 personel almak üzere ilana çıktı.

Alınan personel arasından üç adet temizlik personeline KPSS'den en az 70 puan alma şartı kondu. Sözcü Gazetesi yayımlanan ilana ilişkin olarak "Başvuru yapacak vatandaşlar temizlik personeli alımına KPSS'den 70 puan şartının konulmasına anlam veremediklerini kaydetti." başlıklı bir haber yayımladı. Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş kendisini arayan Sözcü Gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rektör Göktaş "Bizim yapmış olduğumuz bu KPSS şartı adaletli. Sonrasında birçok siyasi arayacak 'onu al' diyecek. Ama KPSS şartını koyunca herkes hakkına razı olacak." dedi.

İşte Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş'ın açıklamaları:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından bize gönderilen kadrolarda dikkat ederseniz içerisinde çoğunlukla hemşire, teknisyen ve üç tane de işçi vermişler. İşçilerin alınma şartlarında da kendilerine göre KPSS şartı var.

Ben bu durumu daire başkanımıza sormuştum kendisi bana, 'şimdiye kadar çıkmış olduğumuz bütün ilanlarda biz bu şartı koyuyoruz' dedi. Bizim yapmış olduğumuz bu KPSS şartı adaletli. Sonrasında birçok siyasi arayacak 'onu al' diyecek. Ama KPSS şartını koyunca herkes hakkına razı olacak.

Eğer KPSS şartı olmayınca neye göre eleyeceğiz? Siyasilerin bana söylemelerine göre karar değiştirmem gerekiyor yada başka arayacak 'şu daha iyi çocuktur' diyecek ve onu işe almamızı söyleyecek. 50 türlü telefon trafiği işin içerisine giriyor.

Bizim ki bu gibi tekliflere kapatılması amacıyla yapılmış olan bir tercihtir. KPSS puanı alın teridir puanları sıralamaya koyup öyle personel alımı yapılacak bununda adaletli olduğunu düşünüyorum"