Kazada hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanına veda

Açıl için Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Açıl'ın annesi Sabriye Açıl, çocukları, eski eşleri ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Murat Açıl'ın İmranlı için büyük emek verdiğini, İmranlılar mutlu olsun, daha güzel bir kentte yaşasınlar diye büyük emek harcadığını söyledi.

Açıl'ın, genç, dinamik, enerjik biri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbul ile İmranlı'yı bir anlamda buluşturdu. İş dünyasını buluşturdu. Sevgiyi, dostluğu egemen kıldı. Dolayısıyla büyük çaba harcadı. Genç yaşta kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

Cenaze namazının ardından Murat Açıl'ın cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.

- Olay

Sivas'ta 29 Kasım'da İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı otomobil, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde, Bekir D. (54) yönetimindeki 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, Açıl ve diğer araçta bulunan T.D. (24), kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamamıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bekir D. ile aynı aileden M.D. (32), E.D. (26), İ.D. (21), Y.S.D. (5) ve E.D. (1) tedavi altına alınmıştı.