ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 15:46
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Z.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız