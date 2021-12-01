Kadir İnanır ameliyatının ardından ilk kez görüntülendi
Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sanatçıyı ziyaret eden arkadaşları, usta oyuncunun hastane odasında çekilen bir görüntüsünü paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 16:08
Muğla'daki evinde rahatsızlanması üzerine 21 Kasım'da Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kadir İnanır'dan sevindiren haber daha geldi.
Usta oyuncu, ameliyatının ardından ilk kez görüntülendi.
Sanatçıyı hastane odasında ziyaret eden arkadaşları, çektikleri fotoğraf karesini paylaştı.
Kadir İnanır'ın ameliyat sonrası tedaviye olumlu yanıt verdiği ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız