MHP'li Yalçın: Mansur Yavaş artık rahat durmalı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Mansur Yavaş için, "Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Aralık 2021 17:30
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Alparslan Türkeş etkinliğinde çıkan kavga nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçlayıp tehdit etmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da tehdit ifadeleri içeren bir açıklama geldi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'a destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u da hedef alan MHP'li Yalçın, "Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgar eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız