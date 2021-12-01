Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftaki parti grubu konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi.

FAİZ SÖZLERİNİ BİR TEK O ALKIŞLAMAMIŞTI



Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerini salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Elvan'ın Cumhurbaşkanı'nı alkışlamadığı kameralara yansımıştı.

BU KEZ AYAKTA ALKIŞLADI



Bugünkü AK Parti grup toplantısında ise tüm gözlerin çevrildiği Lütfi Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladığı görüldü.

FAİZ SÖZLERİNİ YİNELEDİ



Erdoğan bugün de faiz indiriminin arkasında olduğunu söyleyip, "Bunlar zaten faizci, şüphe var mı? Utanmadan bir taraftan yüzde 1'e indirin. Hem de yemin ediyor. Sizin yemininiz makbul değil. İstediğiniz kadar yemin edin. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse, bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız." ifadelerini kullandı.