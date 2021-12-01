Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor

Zorunlu kış lastiği uygulamasının bugün itibarıyla başlaması nedeniyle yurt genelinde denetimler yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere 846 TL idari para cezası kesildi ve bazı sürücülerin yola çıkmalarına lastiklerini değiştirene kadar izin verilmedi.

Ancak dövize bağlı olarak artan lastik fiyatları, sürücüleri kara kara düşündürüyor.

Özel aracı olan vatandaşlar elinden geldiğince ertelemeye çalışırken, ticari araçlar ceza yememek için değiştirmek zorunda kalıyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul'da lastikçiler ve sürücüleri dinledi. Lastik fiyatlarına ilişkin aldığı yanıtlar şöyle oldu:

'NEREYE KADAR GİDECEK BİLMİYORUZ'



Nakliyeci Birol Kara:

"Benim aracım 6 lastikli bir nakliye aracı, tüm lastikleri kış lastiği olarak değiştirmek şu anda 2 bin 500 lira. Bunun bir de değiştirme masrafı var 150 lira. Toplamda 6 kış lastiği değiştirmek bana 2 bin 650 liraya mal oluyor.

Bir de bunu 3-4 aylığına taktırıyoruz, sonra 150 TL daha verip yaz lastiğine geçiyoruz. Nereden baksan toplam 3 bin liraya yakın masraf oluyor bizim için. Ekonomik şartlar da ortada. İş güç zaten yok. Taksi niyetine nakliye yapıyoruz biz, o derece.

Mazot oldu 10 lira. Aracım zaten kilometre başına 1 lira yakıyor. Düşünün yani, 100 kilometrede 100 lira. Geçim çok çok zorlaştı, bildiğiniz gibi değil. Kış lastiği takmasam 846 lira cezası, bir de trafiğe çıkma cezası var. Gerçekten zor. Hayat şartları zorlaştı. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz."

YÜZDE 100-150 ARASINDA ZAM



Usta Mehmet Kahraman:

"Geçen seneye göre fiyatlar 2 kat arttı. Yüzde 100 ile yüzde 150 arası değişen zamlar oldu. Dövizdeki artış bütün her şeyimizi etkiledi.

Döviz hareketliliğinden dolayı müşteriye fiyat veremiyoruz. Döviz değişirse zararı cebimizden karşılamak durumunda kalıyoruz. Geçen aylarda 50 liraya aldığımız parça şimdi 110 lira oldu.

Müşteriler de bize tepki gösteriyor. Lastik değiştiremiyorlar. Ben zam yapmasam zarar ediyorum, yapmasam zaten iş yok. Vatandaşın alım gücü yok. Zaten alım gücü olsa enflasyon yükselmez."

'MİLLET LASTİK ALMAYI ÖTELİYOR'



Usta Salih Üstünercihan:

"Dün bir malzeme siparişi verdim, bin 400 lira fiyat verdiler, 'Tamam, getir' dedim. Malzeme bugün geldi, bin 800 lira fiyat çıkartıyorlar. Bir günde 400 lira zam. Kaşla göz arasında zarar ettim. Geçen seneye kıyasla da fiyatlarda yüzde 100 bir artış var. Geçen sene 4 takım kış lastiği bin 400 liraydı şimdi o lastik 2 bin 500 lira. Birebir aynı lastik.

Dolarla anlaşma yapıyoruz, o anlaşmayı TL olarak nasıl karşılayacağım şimdi? 50 bin dolarlık anlaşmam var. Kur arttıkça bizim de borçlar artıyor. Müşteriler de fiyatları duyunca, 'Uuuu. Bu ne?' diyor. Millet lastik almayı öteliyor. 30 sene evvel de esnaftım, her gün zam yapılıyor diye şikayet ediyorduk, tekrar aynı döneme döndük. Şimdi de her gün zam. Nasıl olacak?"

'ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ'



Usta Mehmet Selim:

"Malzemeler hep yurt dışıdan geliyor, hepsi dolar bazında. Döviz arttığı ve her şeye zam geldiği için biz de mecburen zam yapıyoruz. İthal olduğu ve döviz arttığı için lastik fiyatları da neredeyse 2 katına çıktı. Dövize bağlı olarak bizim fiyatlarımız da yükseliyor. Zor günler yaşıyoruz."

'BİR DAHA ARABAMIZA BİNEMEYECEĞİZ BU GİDİŞLE'



Şoför Ali Ediz Loş:

"Bu fiyatlar bütçemizi zorlamıyor dersek yalan olur. Gerçekten fiyat artışları bayağı fazla. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar oldukça farklı, neredeyse 2 katından fazla. Bu artışlardan hiç memnun değiliz.

Ben şirket aracına kış lastiği taktırmaya geldim ama kendi aracıma henüz taktıramadım maliyetlerden dolayı. Zaten vergileri olsun, akaryakıt fiyatları olsun, hepsi üst üste bindi, paramız da değer kaybetti o yüzden maalesef zorlanıyoruz. Şu anda yapamıyoruz. Bir daha arabamıza binemeyeceğiz bu gidişle. İnşallah düzelir ama pek ümidim yok."

CHP'Lİ TEKİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞI DEĞERLENDİRDİ



Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de 24 milyon 750 bin motorlu araç olduğuna dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yasaya göre de bugünden itibaren kış lastiğini değiştiremeyenler için 846 lira ceza var. Bugün polis kardeşlerimiz bir uygulama yaptığında eğer kış lastiği takmamışsanız bugünden itibaren ödeyeceğiniz ceza 846 lira. Doğal olarak da insanlar lastiklerini değiştirmek zorunda.

'DÖVİZ OYNADIKÇA LASTİK FİYATLARI DA OYNUYOR'



Kendi arabamın lastiği için 38 gün önce almış olduğum fiyat 850 lira. Dün lastiği değiştirdim, bin 440 lira. Çok sayıda insanımız şu anda ne yazık ki lastik bulamadığı gibi, bulsa da alım gücü yok. Lastiğimizin tamamının dövize bağlı, döviz fiyatları oynadıkça lastik fiyatları da oynuyor. Özellikle kamyoncular, nakliye çalışanları, okul servisi yapan minibüsçüler çok büyük zorluk çekiyorlar.

'CİDDİ TEDİRGİNLİK VAR'



Ben bugün 3 tane lastikçiye uğradım, lastikçilerin çoğu mümkünse satmamakla meşguller. Çünkü sattıklarında yenisini aynı fiyata alamayacaklarını, daha 15 gün önce sattığı malı yeniden alamayacağını gördüğü için ciddi bir sorun var, ciddi bir tedirginlik var. 24 milyon 750 bin araç sahibinin durumu bu vaziyette.

'ARACINIZ VARSA DERDİNİZ VAR'



Sayın Erdoğan, 'Kapıcıların da araçları var' diye ifade etmişti. Tabi bu ülkenin vatandaşı olan herkesin, hangi işte çalışırsa çalışsın araba alma hakkı olduğunu ifade ederek şunu söylemek istiyorum: Otomobili olan kapıcı kardeşimiz bugün aracının lastiklerini değiştirmek isterse ona maaşının yetmeyeceğini de söyleyeyim. Aracınız varsa derdiniz var."

BATUHAN SERİM