Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi.

İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı müjde hekim kadrolarının maaşlarında artış olacak.

Düzenleme, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklendi.

Bakan Koca, "Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diye konuşmuştu.

Koca, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" sözleriyle düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.