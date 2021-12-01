Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyona yaklaştı

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra doğal güzellikleri tarihi, kültürel zenginlikleri, spor kompleksleri ve kongre merkezlerinin ziyaretçilerin gözdesi olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesine rağmen şehre gelen yabancı misafir sayısındaki artışın da devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre ocak ayından 30 Kasım'a kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyon 896 bin 985 oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri turizmi olumlu anlamda etkiledi. Geçen yıl ocak-kasım ayları arasında 3 milyon 377 bin 910 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 896 bin 985 kişi ziyaret etti. Açıklanan verilere göre ocak ayından bugüne Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artış gösterdi."

Açıklamada, kasım ayları dikkate alındığında kente gelen İngiliz sayısında ise "rekorlar yılı" olarak değerlendirilen 2019'un kasım ayının da üstüne çıktığı aktarıldı.

Ocak-kasım ayı dönemleri arasında Antalya'ya en çok turistin 3 milyon 543 bin 314 ile Rusya'dan geldiği vurgulanan açıklamada, "Bu rakam 2021 yılı toplam turist sayısının yüzde 41'ine tekabül ederken Rusya'yı, 1 milyon 268 bin 362 turistle Ukrayna, 1 milyon 223 bin 158 turistle Almanya ve 412 bin 978 turistle Polonya takip etti. En büyük dikkati ise İngilizler topladı. Şehre gelen İngiliz ziyaretçi sayısı 2019 yılının Kasım döneminde 19 bin 36 iken bu yıl aynı dönemde 20 bin 223 oldu." ifadeleri kullanıldı.