Babacan: Metin Gürcan'ın kullandığı yöntemi etik açıdan çalışıyoruz

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemi değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tutuklanan partinin kurucu üyesi, Metin Gürcan hakkında "Metin Gürcan'ın açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri rapora dönüştürüp, bunu geçim kaynağı haline dönüştürmesinde izlediği yol ve yöntem, siyasi etik ilkeler açısından da GMYK tarafından değerlendirilmiştir. " dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündemi değerlendirdi. Babacan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Gürcan'a isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı açıktır'

Kurucu üyemiz Metin Gürcan'la ilgili son gelişmeleri kapsamlı olarak ele aldık. Meseleye üç açıdan bakıp, değerlendirmeyi uygun görüyorum. Birincisi hukuki açı. Hukukçu arkadaşlarımızın ulaşabildikleri bilgiler çerçevesinde hazırlayıp, bizlere ilettiği dosyada, Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır. Yasada tanımladığı şekliyle bir suç oluştuğuna dair somut bir delil ortaya konulamamıştır.

'Bu komployu karşılıksız bırakmayacağız'

İkinci değerlendirme açımız, siyasi açıdır. Dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Metin Gürcan hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek gizlilik kararı ihlal edilmiştir ve bir propaganda başlatılmıştır. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın bizi hedef aldığı gün Metin Gürcan'la ilgili propaganda kampanyası başladı. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla, partimize yönelik sözde bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Partimize yönelik yapılacak her türlü komploya karşı DEVA Partisi kadroları olarak dimdik ayakta olacağımızı ve asla ve asla bu komployu karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulamak istiyorum. 8 aydır uyuyan dosyayı DEVA Partisi'nin ilgisi, desteği, görünürlüğü artınca mı hatırladınız?

'Bu sürecin siyasi etik çerçevesinde de takibini sürdüreceğiz'

Üçüncü değerlendirme açımız ise siyasi etik. Metin Gürcan'ın açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri rapora dönüştürüp, bunu geçim kaynağı haline dönüştürmesinde izlediği yol ve yöntem, siyasi etik ilkeler açısından da GMYK tarafından değerlendirilmiştir. Bu konu, bazı kurul üyelerimizin parti içinde bağımsız bir değerlendirme süreci işletilmesi konusundaki görüşleri de dikkate alınarak çalışılacaktır. Önceliğimiz, Metin Bey'in haksız yere hürriyetinin kısıtlanmasına karşı hukuk mücadelemize devam etmek, partimize yönelik siyasi saldırıları da kararlılıkla püskürtmektir. Diğeri bizim iç siyasi etik meselemiz. Partimizin bir siyasi etik yönetmeliği var. Bu sürecin kendi ilkelerimiz çerçevesinde takibini de sürdüreceğiz.

'Demokratik hukuk devletini inşa edinceye kadar yılmadan yürüyeceğiz'

Metin Gürcan üzerinden algı yaratıp, aba altından sopa gösterenlere ve partimiz dahil tüm muhalefete gözdağı verenlere buradan ekmek çıkmaz. Her türlü baskı ve tehdide rağmen, demokratik hukuk devletini inşa edinceye kadar, DEVA kadroları olarak hiçbir şeyden korkmayacağımızı ve yılmadan, bıkmadan, usanmadan hedefimize doğru yürüyeceğimizi herkese hatırlatmak istiyorum. Korkutamazsınız, sindiremezsiniz, bizi bu yoldan vazgeçiremezsiniz."