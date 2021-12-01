Deniz taksiler hizmete başladı

Şehir Hatları iskelelerinden yolcu alacak olan deniz taksilere rezervasyonun da olmadığı belirtildi.

Tasarımı ve üretimi tamamen İBB'ye ait olan deniz taksilere kullanıcılar "İBB Deniz Taksi" uygulamasını tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. Ancak uygulamayı indirenlerin sayısının 100 kişinin altında kaldığı öğrenildi.

Deniz taksiler, 7 gün 24 saat hizmet verecek, aynı anda 10 kişinin kullanması halinde, deniz taksilerde dolmuş modeli uygulanabilecek. Kişi başına açılış ücreti 10 kişi kullanması halinde 10 TL olacak. Deniz taksiyi tek başına kullanmak isteyenler için de, 30 Eylül günü gerçekleşen UKOME toplantısında alınan karar gereği, açılış ücreti 100 TL olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

Üsküdar-Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 TL, Bostancı-Kınalıda 257,5 TL, Büyükada-Heybeliada 112,8 TL, Büyükada-Maltepe seferlerinin ücreti 220 TL olacak. Deniz taksilerin mil başına tarifleri de şu şekilde; 1 mil dahil açılış ücreti 100 TL, 1-4 mil arası mil başına 75 TL (4 mil dahil), 4-8 mil arası mil başına 60 TL (8 mil dahil), 8 mil sonrasında mil başı 48 TL.