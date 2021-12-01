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İstanbul'da trafik çilesinin kilit noktası: Mahmutbey

İstanbul'da trafiğinin kilit noktası Mahmutbey, günün her saati 'geçilmez' durumda. Yıllardır çözülmeyi bekleyen Mahmutbey trafiği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, trafiğe nefes aldırabilecek Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çalışmaları sürdürürken, İBB tahliye alanları oluşturulması yönünde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'ye proje sundu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Aralık 2021 19:49
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İstanbul'da trafik çilesinin kilit noktası: Mahmutbey

TEM Otoyolu'nun İstanbul'a batıdan giriş ve çıkış noktası olan Mahmutbey Kavşağı'nda günün önemli bölümünde trafik yoğun seyrediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gidiş ve gelişte kamyon ve TIR'lar da Mahmutbey'i kullanınca trafik içinden çıkılmaz hal alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, buradaki trafiğe nefes aldırabilecek Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik bölümü olan Başakşehir-Kayaşehir-Ispartakule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının hayata geçmesiyle ağır vasıtaların TEM Otoyolunu kullanmalarına gerek kalmayacak.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜZERGAHININ HAYATA GEÇMESİYLE SORUN ÇÖZÜLECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca konuya ilişkin DHA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik son kesimi olan Başakşehir-Kayaşehir-Ispartakule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının hayata geçmesiyle, Trakya yönünden gelen ağır vasıtaların artık TEM otoyolunu kullanmalarına gerek kalmayacak, bu güzergah yoluyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun diğer kesimlerine ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Yani adeta TEM Otoyolu'nun en yoğun trafiğinin cereyan ettiği Hadımköy-Mahmutbey arası kuzeydeki bu güzergah kullanılarak by-pass edilebilecektir" denildi.

" Böylelikle TEM Otoyolu'nu kullanan araçların Mahmutbey Batı Kavşağı'nda birikmesi de önlenmiş olacaktır" denilen açıklamada, "Mahmutbey bölgesindeki trafik sıkışıklığının bir diğer nedeni de, son yıllarda TEM Otoyolu çevresinde Bahçeşehir, Başakşehir, Kayaşehir, Ispartakule ve Esenyurt gibi bölgelerde artan konut arzı ile birlikte yaşanan nüfus patlamasıdır. TEM Otoyolu yapıldığında, sözü edilen semtlerde neredeyse hiç yerleşim yok iken zaman içinde buralar yoğun bir şehirleşmeye maruz kalmıştır. Mevcut durumda buralarda yaşayan vatandaşlar, ağırlıklı olarak TEM Otoyolu'nu kullanarak İstanbul kent merkezine ulaşmaktadır. Bu durum, kapasitesi zaten sınırlı olan TEM Otoyolunda ve Mahmutbey bölgesinde trafik sıkışıklığı yaşanmasına sebebiyet vermektedir" bilgileri yer aldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Kayaşehir-Ispartakule-Hadımköy-Nakkaş güzergahının hayata geçmesiyle bu soruna da çözüm gelmesi beklenmektedir. Zira bu güzergah Bahçeşehir, Başakşehir, Kayaşehir ve Ispartakule gibi büyük nüfuslu alanlara da kavşaklarla bağlanmaktadır. Bu bölgelerde ikamet edenler, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak kısa sürede, herhangi bir araç kuyruğunda beklemeksizin İstanbul'un kent merkezine ulaşabilecektir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kullanımıyla bu araçların önemli bir kısmının Mahmutbey bölgesine gelmeleri önlenmiş olacak, böylelikle TEM otoyolunun Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik karmaşası ortadan kalkacaktır. TEM Otoyolu Mahmutbey Kavşağındaki trafik sıkışıklığının önüne geçilebilemesi için 31.05.2021 tarihinden itibaren; Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya yük taşımacılığı yaparak, İstanbul bölgesini transit kullanan araçların D - 100, TEM ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları yönündeki UKOME kararı alınmıştır. Bu kararla İstanbul'u transit geçecek araçların Kınalı'dan İstanbul yönüne TEM Otoyolunu kullanarak seyahat etmeleri yasaklanmış olup, Kınalı Kavşağı'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'na katılmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede Mahmutbey bölgesindeki trafik baskısının bir ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"BİR YAN YOL GÜZERGAHI YAPTIK PROJEMİZİ İLETTİK"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da gişelerde yaşanan sıkışıklık için Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'ye tahliye alanları oluşturulması yönünde proje sunduklarını söyledi. Utku Cihan, "Öncelikle, TEM Mahmutbey gişeleri Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı içerisinde. Ancak biz yine de bize ulaşan şikayetler neticesinde bir proje hazırladık. Batı kavşağı istikametinde bilindiği gibi çok fazla ağır vasıta var. Bir de bunlara normal araçlar eklenince çok çok fazla trafik oluyor. Biz de ağır vasıta ve normal araç trafiğini birbirinden ayırmak üzere bir proje gerçekleştirdik. Ağır vasıtaları gişelere gelene kadar trafiğe sokmadan bir yan yol güzergahı yaptık. Projemizi, TEM Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ilettik ve onların değerlendirmelerini bekliyoruz. Bizim projemizle beraber onlar da bir proje çalışması yürütüyorlar. Proje, ağır vasıtaların gişelere kadar anayolu değil anayola paralel yeni bir yolu kullanmasını içeriyor. Bu projelerin neticesinde, batı kavşağı istikametindeki zaman kayıplarının minimuma indirilmesini tahmin ediyoruz" dedi.

"TRAFİĞİ BESLEYEN YOLLARA BY-PASS YAPMAMIZ GEREKİYOR"

İnşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Bu trafiğin birinci nedeni; nüfusun yoğun olduğu bölgelerden, yoğun bir biçimde trafiğin buraya akması, besleyen yolların çok olması. İkincisi de taleplerin belli saatlerde olması. Gün geliyor, üç beş kilometrelik yolu iki saate yakın sürelerle geçişler oluyor ve bu da çok büyük bir ıstıraptır. Küçükçekmece Gölü'müz var, tabii bu da bize yol geçişleri azaltan bir durum. E -5 Karayolu, TEM yolu, bir de Kuzey Marmara yeni yapılan yol olması ve bu alternatifimizi azaltmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü başka yerlerde ara yollarla bu alternatifler çözüme ulaşıyor, trafiği rahatlatabiliyoruz ama buraya gelip de buradan geçmek isteyen trafik tıkanıp kalıyor. Çünkü üç tane yolu var. İşte bunları zamana yayan bir talebi, zamana yayan bir formül de üretebiliriz. Bir de besleyen yollara by-pass yapmamız gerekiyor. Yollar açarak bu yolları geçebiliriz. By-pass nedir? Mesela bir O-7 yolu açtık. Taksim ve Gaziosmanpaşa'dan gelen ve Marmara yoluna bağlanan bir O-7 yolu açtık. Bu yolu tamam Kuzey Marmara'ya bağlansın ama bunu biz tam Gaziosmanpaşa'dan direkt Mahmutbey gişelerine inen yola bağlanmadan, tam o noktadan karşıya TEM yoluna by-pass yapan bir yol açarsak Mahmutbey'e uğramadan direkt oradaki gelen trafiği o tarafa kaydırarak bunu sağlayabiliriz. Bu şekilde by-pas yollar yani besleyen yolları bu Mahmutbey Gişelerini besleyen yolları başka alternatiflere kaydırarak, yollar bularak bu şekilde çözüm sağlanabilir" dedi.

"10 DAKİKALIK YOLU 1 SAATTE GİDİYORUM"

Sürücü Eyüp Satıcı, "Allah aşkına şuraya biri çare bulsun. Burada insanlar çile çekiyor yazıktır. 10 dakikalık yer 1 saat sürüyor. Hastası olan gidemiyor, işe gidemiyorlar. Şurada ufacık bir işlem olsa çözülecek" dedi. Ahmet Sezici de, "Burası hep böyle berbat. Buraya çözüm bulunması lazım ama zor çözülür. 10 yıldır ben şoförlük yapıyorum hep böyle" diye konuştu.

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