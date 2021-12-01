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Evde çalınmasın diye yanına aldığı altınları pazarda çaldırdı

Zeytinburnu'nda yaşayan Melek Aykuş , evinde hırsızlık olayına karşı 90 bin lira değerindeki altınını bankada kasaya koymak için evden çıktı. Bankanın kapalı olması üzerine geri dönerek pazara uğrayan ve tezgahtan alışveriş yapan kadının çantasındaki altınların bulunduğu cüzdan 3 kadın tarafından çalındı. Kayıplara karışan şüphelilerden polis merkezine giderek şikayetçi olan Aykuş, "Yıllarca eşim ve benim emeğimdi, birikmişimizdi bir saniyede hepsini götürdüler. Kızlarımın geleceğiydi. Şu an beni izleyebilir, buradan sesleniyorum; vicdana gelsin" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Aralık 2021 19:53
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Zeytinburnu'nda Melek Aykuş (37)'un iddiasına göre şu şekilde yaşandı: Melek Aykuş evinde bulunan 90 bin lira değerindeki altınları bankada kasaya koymak için evden çıktı. Bankaların kapalı olduğunu gören Aykuş evine dönüş yolunda pazara girdi. Aykuş, pazarda tezgaha yaklaştı ve aldığı ıslak mendilin ücretini vermek istediği sırada yanına 3 kadın yaklaştı. 3 kadından biri tezgahtan bir şeyler alıp Aykuş'tan aldıklarının ücretini uzatmasını istedi. O sırada diğer kadınlar el çabukluğuyla Aykuş'un çantasındaki cüzdanı alıp olay yerinden uzaklaştılar. Melek Aykuş'un kadından şüphelenmesinin ardından çantasını kontrol etti ve altınların olduğu cüzdanı bulamayınca çalındığını anladı. Hemen 'İmdat cüzdanımı çaldılar' şeklinde bağıran Aykuş, pazarda bulunan zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ardından Melek Aykuş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"90 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTINIM VARDI İÇİNDE"

Melek Aykuş "Akşam üzeri 17.45 sıralarında pazara geldim. Çantamda param, 90 bin lira değerinde altınlarım vardı. Bankaya götürecektim, baktım saate geç kalmışım. Bende kızım ıslak mendil isteyince pazara doğru gittim. Tezgaha yöneldim. Islak mendili seçerken adamdan poşet istedim. Parasını uzatmak için çantamı açtım. 1 saniye içinde 3 tane kadın yanımdaydı. Beni oyaladılar. O sırada baktım cüzdanım yok. Kadından şüphelendim. Hemen seslendim zabıtaya, polislere, çevredeki insanlara 'İmdat cüzdanım yok" diye bağırdım. 90 bin lira değerinde altınım vardı içinde çaldılar benden. Çığlık attım. Kadın, sırf polisler benimle ilgilenmesin diye 'Benim de cüzdanım gitti' dedi. Orada polislerin dikkatini dağıttı. Oda panik yarattı orda. Polisler döndüler ona baktılar. Elindeki boş cüzdanı tezgahın üstüne atarak 'Bak benim de 500 liram, çocuklarımın kimlikleri içindeydi' dedi. Polisler 'Sen de gel şikayetçi ol' dedi. Kadın 'Yok gelemem çocuklarım evde' dedi. Akşam polis karakoluna gidip şikayetçi oldum" dedi.

"BURADAN SESLENİYORUM VİCDANA GELSİN"

Aykuş "Şu an beni izleyebilir, buradan sesleniyorum vicdana gelsin. Yıllarca eşim ve benim emeğimdi, birikmişimizdi 1 saniyede hepsini götürdüler. 4 adet 30'ar gram 22 ayar bilezik, 4 adet Cumhuriyet altını, bin lira nakit para, telefonum ve ehliyetimin olduğu cüzdanı götürdüler. Bütün eşyalarım çantanın içindeydi götürdüler bir şey bırakmadılar bende. Kadın çok hızlı ve seri davrandı. Nasıl oldu? Nasıl bitti anlamadım. O anda fenalık geçirdim ben de. Orada polisin dikkatini üstüne çekti . 'Benim çantam gitti, benim kimliğim gitti, 500 liram gitti' dedi. Polis arkadaşlar onunla konuşmaktan benimle ilgilenemedi. Orada yere yığıldım.Kiracıyım mağdurum şu an" şeklinde konuştu.

"LÜTFEN BİRAN ÖNCE ALTINLARIM BULUNUP YERİNE GELSİN"

Melek Aykuş kendisini oyalayan kadının tezgahtan bir şey almış gibi yapıp ücretini kendisinden uzatmasını istediğini söyleyerek "Oyaladılar beni ıslak mendil aldı, 'Al sen parayı ver' gibisinden konuştu benimle. Beni dalgınlığıma getirdi, 10 saniye içinde oyaladılar. Baktım çantamda cüzdanım yok çalmışlar. Sesleniyorum; bana yardımcı olsunlar, mağdurum. Lütfen biran önce altınlarım bulunup yerine gelsin. Eşimle ben kuruşu kuruşuna alın terimizle çalıştık, emeğimizdi, kızlarımın geleceğiydi. İki kızım, biri 'Hukuk okuyacağım hakim olacağım', bir kızım da 'Sağlık' okuyacağım diyordu. Onların okuma parasıydı. Kiracıyım daha ev alamamıştım. Varımı yoğumu bu pazar tezgahında bir iki saniye içinde çalıp götürdüler" dedi.

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