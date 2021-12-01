Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi kapılarını basına açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
Kadıköy'de görevden uzaklaştırılan polis tutuklandı
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmadı
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Türkiye, Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Türk-İş asgari ücret için hem rakam hem de tarih verdi
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Benzin zammından sonra lastik fiyatları da el yakıyor
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Geçen hafta Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Benzine 58 kuruş indirim geldi
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Rektör: KPSS şartını koyduk, herkes hakkına razı olacak
Bakan Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Bakan Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
31 Aralık kabusu: Belediye, 37 sözleşmeli personeli işten çıkarıyor
31 Aralık kabusu: Belediye, 37 sözleşmeli personeli işten çıkarıyor
Bakan Bilgin asgari ücret anketini açıkladı: 3 bin 750
Bakan Bilgin asgari ücret anketini açıkladı: 3 bin 750
Soylu: 3600, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir
Soylu: 3600, Türk Polis Teşkilatı'nın anasının ak sütü gibi helaldir
Erdoğan ve Koca'dan 'hekimlerin maaşlarına zam' açıklaması
Erdoğan ve Koca'dan 'hekimlerin maaşlarına zam' açıklaması
'Adliye ve infaz personelinin beklentilerine cevap vereceğiz'
'Adliye ve infaz personelinin beklentilerine cevap vereceğiz'
Enerji Bakanlığı 'sokak lambaları' uygulamasını geri çekti
Enerji Bakanlığı 'sokak lambaları' uygulamasını geri çekti
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'ın yazısına cevap: Bak aslanım
Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'ın yazısına cevap: Bak aslanım
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale
Emniyet, 'intihar eden polis sayısında artış' haberlerini yalanladı
Emniyet, 'intihar eden polis sayısında artış' haberlerini yalanladı
İlaç tedariğinde stok problemi yok, sıkıntı takip sisteminden kaynaklı
İlaç tedariğinde stok problemi yok, sıkıntı takip sisteminden kaynaklı
'Hastaneyi su bastı botla gelin' diye mesaj attı, işten atıldı
'Hastaneyi su bastı botla gelin' diye mesaj attı, işten atıldı
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak
Üretici-market fiyat farkı kasımda 9 kata yaklaştı
Üretici-market fiyat farkı kasımda 9 kata yaklaştı
Merkez Bankası açıkladı! 128 milyar dolar nerede?
Merkez Bankası açıkladı! 128 milyar dolar nerede?
Bebeği döven cani babanın ilk ifadesi...
Bebeği döven cani babanın ilk ifadesi...
Benzin ve motorinde 2 TL'lik indirim beklentisi
Benzin ve motorinde 2 TL'lik indirim beklentisi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi kapılarını basına açtı

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk defa Erzurum'da hizmete alınan Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) basın mensuplarına tanıtıldı. Çocuk dostu uygulamalarıyla uluslararası standartların üzerinde hizmet veren ÇAM'ı tanıtan Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nda görevli daire başkanlarından Murat Binici, mağdur ya da tanık olan çocukların adli süreçte örselenmemesini temel bir yaklaşım olarak benimsediklerini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Aralık 2021 19:56
Yazdır
Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi kapılarını basına açtı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla 20 Kasım 2021'de Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda inşa edilen Çocuk Adalet Merkezi kapılarını basın mensuplarına açtı. 'Onarıcı adalet' çerçevesinde çocukların üstün yararı gözetilerek açılan Çocuk Adalet Merkezi'ni tanıtan Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığında görevli daire başkanlarından Murat Binici, mağdur ya da tanık olan çocukların adli süreçte örselenmemesini temel bir yaklaşım olarak benimsediklerini belirtti.

'CEZALANDIRMAYA DEĞİL SUÇ ORTAMINDA KURTARMAYA ÖNCELİK VERDİK'

Adli Görüşme Odaları'nın ( AGO) 2017 yılından itibaren çocuk dostu ortamlar olarak uygulamaya konulduğunu, suça sürüklenen çocuklarla ilgili ise cezalandırmaya değil, suç ve suç ortamından kurtarmaya öncelik verdiklerini ifade eden Binici, şunları söyledi:

"Bu merkezimizin amacı tam da bu. Zira başta Çocuk Koruma Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası literatürde bir suçu işleyen çocuğa şüpheli sanık ya da fail kavramları kullanılmamakta, bunları ifade etmek için suça sürüklenen çocuk kavramı kullanılmaktadır. Böylelikle bir çocuğun suçu işlemesi halinde bunda dahil olduğu toplumun ve ortamın sorumluluğunun bulunduğu adeta varsayılmaktadır. Tüm kurumlarımız bu aşamalarda bir araya gelerek çocuklarımızı suç ve suç ortamlarından kurtarmaya, onları suça iten etkenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya, onları topluma yararlı bireyler olarak yeniden toplumla bütünleşmelerini sağlayarak topluma kazandırmaya yönelik faaliyetler yürütsün istiyoruz. Erzurum Çocuk Adalet Merkezi fikri tam da bu bilincin bir sonucu olarak ortaya çıktı."

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KLİNİK DESTEK UYGULAMALARI YAPABİLECEK'

Çocuk Adalet Merkezi'nde Çocuk Mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünü yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Binici, şöyle konuştu:

"Ayrıca bu merkezde baroya, çocuk polisine, adli tıp uzmanına, aile ve sosyal hizmetler görevlisine yer ayırdık. Yine benzer şekilde Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine hukuk kliniği uygulaması yapabilmeleri için, Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi psikoloji öğrencilerine ise ülkemizde ilk defa bir adli birimde psiko-sosyal destek klinik uygulamaları yapabilmeleri için uygun ortamları tahsis ettik. Bu şekilde kurumlarımızı bir araya getirerek entegre bir şekilde çalışmalarını amaçlıyoruz. Tabii bu aynı zamanda bir yaklaşım dönüşümünü de gerektiriyor. Bu anlamda bu yaklaşım dönüşümünü sağlamaya yönelik olarak bakanlığımız ve UNICEF iş birliği ile haziran ayı içerisinde eğitim programı gerçekleştirdik. Söz konusu eğitim programlarına ilerleyen dönemlerde de devam etme yönünde hazırlık çalışmalarımız var. Bu halkaya sadece burada yer tahsis etmiş olduğumuz kurumları dahil ederek süreci tamamlamıyoruz. Bu halkaya yerel yönetimleri, sağlık müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü yine aynı şekilde gençlik ve spor müdürlüğü gibi diğer kurumları da dahil ederek bir koordinasyon mekanizması oluşturuyoruz. Vaka bazlı rutin başsavcımız başkanlığında yapacağımız toplantılarla çocuklarımıza yönelik başta tedbir kararları olmak üzere kurumlar tarafından sunulmakta olan hizmetlerin etkin şekilde yerine getirilmesini sağlayacağız."

'ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÜZERİNDE'

Uluslararası ölçeklerde çocuk mahkemesi ya da gençlik mahkemesi gibi adliye dışında bir kısım birimlerin yapılandırdığı örneklerin bulunduğunu ifade eden Binici, "Ancak Çocuk Adalet Merkezimizde bunun ötesine geçilerek bu süreçte görev alan bütün kurumlar entegre bir şekilde bir araya getirilmiş oluyor. Bu nedenle merkezimizde gerçekleştireceğimiz uygulamamızın uluslararası standartların üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMUZ, DEVLETİN KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDUĞUNU HİSSETSİN'

Binici, "Çocuk Adalet Merkezi'mizde adli süreçte çocuklara yönelik bütün işlemler çocuk dostu bu ortamda gerçekleştirilecek. Çocuğumuz yargılandığını değil, kendisine yardım edildiğini, yalnız olmadığını, devletin kendisini suç ve suç ortamlarından kurtarmak için adeta seferber olduğunu hissetsin. Yine kendilerine hizmet sunan kamu görevlerimizi, devletimizin şefkatli elini kendilerini uzatan ablaları, ağabeyleri gibi görsün. İş ve işlemler gerçekleştirilirken suç teşkil eden eyleme değil, çocuğa odaklanılsın. Çocuklarımızın beyanları, uzmanlarımız aracılığıyla alınsın, çocuklarımız kendilerini kaygıya düşmeden rahatlıkla ifade edebilirsin. Çocuklarımızın ilgileri, yetenekleri tespit edilerek buna uygun tedbirlere hükmedilsin ve bu tedbirler etkin şekilde yerine getirilsin" diye konuştu.

'HER İKİ TARAFIN DA RIZASI HALİNDE MAĞDURDAN ÖZÜR DİLEYEBİLSİN'

Merkezde onarıcı adalet uygulamalarını da yapmayı istediklerini kaydeden Binici, şöyle devam etti:

"Buna göre suç işlendikten sonra, bir suça maruz kaldıktan sonra istiyoruz ki suça sürüklenen çocuğumuz mağdurun neler hissettiğini, suç nedeniyle hangi sıkıntıları yaşadığını bu merkezde görsün ve hissetsin. Hatta her iki tarafın rızasıyla istenmesi halinde suça sürüklenen çocuğumuzun mağdurdan özür dileyebilmesine uygun ortam sağlamak istiyoruz. Yine istiyoruz ki bir kısım yükümlülükler öngörülerek suça sürüklenen çocuğumuza suç nedeniyle sebep olduğu zararlar giderme yönünde bir şans tanımış olsun ve öngörüyoruz ki bu yükümlülükler çocuğumuzun ilgi alanından belirlensin. Yine benzer şekilde suça sürüklenen çocuklarımıza bazen kamuya yararlı yükümlülükler yüklenebilsin. Çocuk bakımından bir ilgi duyduğu bir mesleki edindirme yönelik kurs olabileceği gibi curling, buz hokeyi, kayak ya da bir futbol kursu gibi sportif bir programa da yönlendirilebilsin. Yine çocuk savcımız tarafından yükümlülükleri yerine getirmiş olması halinde suça sürüklenen çocuğumuz hakkında kamu davası açılmayıp, ertelenebilecek. Bu da şu sonucu doğuracak; suça sürüklenen çocuğumuz hakkında bir adli sicil kaydı oluşturulmamış olacak. Tabiri caizse çocuk savcımız suça sürüklenen çocuğumuza bir şans daha tanımış olacak. Ümit ediyoruz ki Türkiye'de ilk örneğini ortaya koymuş olduğumuz bu merkezimizde adliyenin soğuk yüzüyle karşılaşmadan ve örselenmeden adli süreci tamamlayan çocuklarımız bu süreç sonucunda bir meslek edilebilsin. Bu çocuklarımız içerisinden bir müzisyen, bir sanatçı, belki bir sporcu çıkabilsin."

ÇOCUK ADALET MERKEZİ'NİN ÖZELLİKLERİ

1664 metrekarelik alanda inşa edilen ÇAM'da, 70 kişilik fuaye ve bekleme alanı, duruşma salonu, çocuk hakimi odası, cumhuriyet başsavcısı odası, çocuk savcısı odaları, adli gözlem ve görüşme odaları, hukuki, psiko-sosyal destek odaları ve hizmet birimleri bulunuyor. Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) hedefleri arasında çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunması ve ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi hedeflenen ÇAM'da, suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor.

ÇOCUK DOSTU DURUŞMA SALONLARI

Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan ÇAM'da çocuklar hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm ilgili birimlerin yanı sıra çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları da bulunuyor. ÇAM'da Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve uzman bir arada görev yapıyor. ÇAM'da duruşmalar çocuk dostu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar tarafından yapılırken, polis noktasında da yine sivil giyimli personel görev alıyor.

BEYANLAR UZMANLAR EŞLİĞİNDE ALINIYOR

Merkezle mağdur ve tanık çocuklar, adli süreçten olumsuz etkilenmemesi için duruşma salonu yerine Adli Görüşme Odaları'nda (AGO) uzmanlar eşliğinde beyanlarını veriyor. Suça konu eyleme yerine çocuğa odaklanılan merkezde görev alan uzmanların, çocukların ilgi alanlarını tespit ederek bu yönde yükümlülükler içeren tedbirler alması hedefleniyor.

ÇOCUK DOSTU USULLER UYGULANIYOR

ÇAM'da çocuğun üstün yararı gözetilerek tedbir odaklı onarıcı adalet mekanizmaları birlikte değerlendirilerek çocukların, suç ve suç ortamından uzaklaştırılması sağlanırken, suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmeleri de önlenecek. Çocuklara yönelik tüm adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yine çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecek.

ÇAM ile çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri, meslek edinmeleri ve merkez sayesinde arkadaşlıklar kurmaları amaçlanıyor. Adalet Bakanlığınca ÇAM modelinin diğer şehirlerde de uygulanması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#
Kıyıköy Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Kıyıköy Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme
SPK'dan gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenleme
İstanbul Valiliği kış tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği kış tedbirlerini açıkladı
Deniz taksiler hizmete başladı
Deniz taksiler hizmete başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta
Diyanetten hizmet içi eğitim ile ilgili çıkan haberlere açıklama
Diyanetten hizmet içi eğitim ile ilgili çıkan haberlere açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Sağlık personelini ilgilendiren ve TBMM'de kabul edilen 5 önerge

Hekimlerin emekli maaşları ile bazı sağlık personelinin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 5 önergeyi yayımlıyoruz.
Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Erdoğan: Uzman öğretmenlere ek 1 derece ve 1000 lira vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 yılı dolduranlara uzman öğretmenlik vereceğiz, eğitimlerini tamamlamaları ve sınavda başarılı olmaları halinde hem bir derece vereceğiz hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-ceh-egitimi
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.
'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

'Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun üzerinde bir artış yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı alabilir miyim?

Memura, geriye dönük aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödemesi yapılabilir mi?
Memur, refakat iznini kısım kısım kullanabilir mi?

Memur, refakat iznini kısım kısım kullanabilir mi?

Devlet memurun refakat izni ile ilgili kritik ayrıntılar bu haberde yer alacaktır.
Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi
Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alımında teknisyen pozisyonuna tekniker düzeyinde mezuniyet şartıyla ilana çıktı!
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Destan 3. Bölüm Fragmanı

Destan 3. Bölüm Fragmanı

Destan dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 7 Aralık 2021 Salı akşamı ATV'de...
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
'Omicron pandeminin sonunu hızlandırabilir'

'Omicron pandeminin sonunu hızlandırabilir'

ALMANYA'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) grip gibi daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü bir hastalığa dönüştüğünü öne sürdü.