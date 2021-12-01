ABD, Çin ve Rusya ile rekabetini uzaya taşıyor

Çin ve Rusya'nın son dönemde yaptığı uzay alanındaki denemeler ve çalışmaların ardından Biden yönetiminden yeni bir adım geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden uzaydaki sivil, ticari ve ulusal güvenlik alanlarındaki endişelerine ilişkin yeni bir strateji ortaya koydu.

- Ulusal Uzay Konseyinin başına Harris atandı

Gelecek günlerde Ulusal Uzay Konseyinin toplanması için talimat veren Biden, Konseyin başına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i atadı.

Konseyde Harris'in yanı sıra ABD Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanları ve Biden'ın ulusal güvenlik, ekonomi iç politika gibi alanlardaki danışmanları olacak.

Söz konusu toplantıda, Harris'in hükümet organlarına "Uzayda sorumlu davranmanın kuralları ve normlarını oluşturmaları ve geliştirmelerini" talep etmesi bekleniyor.

Biden yönetiminin bu adımının Çin'in hipersonik silahlar test etmesi ve Rusya'nın uydusavar silahlar geliştirmesine yönelik Washington yönetiminin endişelerini dile getirdiği bir dönemde gelmesi, "ABD, Çin ve Rusya ile rekabeti uzaya taşıyor" şeklinde yorumlandı.