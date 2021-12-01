TRT ile Digiturk'ün işgali davasında 10 sanığa tahliye kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay ve 37'si askeri öğrenci toplam 38 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 25 tutuklu sanık ile avukatları katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Dosyaya giren evrakın okunduğu duruşmada, bazı sanıkların HTS raporlarının geldiği, bu raporda yine bazı sanıkların Yunanistan ve ABD'den arandıklarının tespitine yer verildiği bildirildi.

Tanık beyanlarının da alındığı duruşmada daha sonra sanıkların, hem tanık beyanlarına hem de HTS raporuna karşı savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, 34 tutuklu sanıktan 10'unun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Diğer tutuklu 24 sanığın tahliye talepleri ise reddedildi.

Heyet, dava dosyasının, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Sanık Burak Yılmaz'ın sağlık durumunun cezaevi şartlarında kalmasına elverişli olup olmadığına ilişkin, avukatının talebi üzerine Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı 24-25-26 Ocak 2022'ye erteledi.

- Dava geçmişi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ocak 2018'de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunarak, temyiz üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gitmişti.

Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 20 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onamıştı.

Daire, eski binbaşı Akkaş'a, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen hapis cezasını da uygun bulmuştu.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım"ı oluşturacağına hükmetmişti.

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar'a verilen cezayı da bozmuştu.