Maden ocağında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 22:14
Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeni ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu işçi Abdullah Utku'nun cansız bedenine ulaşıldı.
İşçinin cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız