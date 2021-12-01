Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ile görüştü. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü ve talebin Erdoğan'ın daveti sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Bülent Arınç bu hafta içinde yabancı medya kuruluşu BBC'ye konuşmuş "Erdoğan'a rakip olmayacağım diye içtihatta bulundum; beni fazla zorlamasınlar, içtihatlar değişebilir" demişti.

Hürriyet Gazetesi Genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan ise bu açıklamayı "Bülent Arınç dikkate alınmak istiyor" şeklinde yorumlamıştı. Arınç ise Ahmet Hakan'a "Eğer siyasi varlığımı sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanına borçlu olduğumu ve yukarıda yazdıklarımın gerçek olmadığını düşünüyorsan 40 yıllık dava arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a artık kabul gördüğün uçakta bizzat kendin sor." şeklinde sert bir yanıt vermişti.