Ahmet Hakan ve Melih Gökçek arasında ilginç diyalog!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtladı. Ahmet Hakan ile Melih Gökçek arasındaki bir diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BANA MUAZZAM BİR SALDIRI VAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından muazzam bir avukat ve medya ordusuyla birlikte çok ciddi olarak kendisine saldırı yapıldığını ifade eden Gökçek, Ahmet Hakan'ın "Peki sizin avukat ordunuz yok mu?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Yok. Birkaç avukatım var. Öyle ordu olarak kabul edilemez. Ama benim onun gibi medyam falan yok. Benim medyam sosyal medya"

"BENİM BELEDİYEDE GEÇMİŞTEN KALAN BOL MİKTARDA FETÖ'CÜ VAR"

Sonrasında Ahmet Hakan'ın Mansur Yavaş'a yönelik olarak "Devr-i sabık yaratmaya mı çalışıyor?" sorusuna Gökçek, "Kesinlikle. Yani bu tabii ki kendisinin sadece Mansur'un idaresiyle olan bir iş değil. Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var" dedi.

"NİYE TEMİZLEMEDİNİZ ONLARI"

Ahmet Hakan'ın "Bir dakika. Sizin dönemden kalma mı?" tepkisine "Tabi tabii" yanıtını veren Gökçek, "Niye temizlemediniz onları?" sorusuna karşılık ise "Temizledim. Bir kısmı döndü. Bir kısmı da yeni kendisi aldı. Ne yapabilirim? Mesela benim hakkımdaki iddialarımın pek çoğunun dosyasını onlar hazırlayıp veriyor" dedi.

"ANKAPARK'IN MALİYETİ 450 MİLYON DOLAR"

Ankapark'ın maliyeti 450 milyon dolar. Ankara'nın böyle bir parka ihtiyacı kesinlikle vardı. Belediye başkanı kentini yönetir kentini yönetirken de seçim öncesi insanlara vaatlerde bulunur ve oy ister. Benim vaadim Disneyland tipi bir parktı. 2014'ün kesin seçim kampanyası budur.

Yapmış olduğumuzda şöyle bir strateji tercih ettik. Tren yolunu ve karayolunun geçtiği yere parkı yaptık. 10 günlük bir sürede açıldı burası ilk. 10 günde gelen Ankaralı sayısı 5,5 milyon. Demek ki insanlar buna hasret. Ben dünyanın en büyük parkını yaptım. Bu bir vizyon meselesi. Burayı yaşatmamak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar.