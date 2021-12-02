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2 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

2 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Aralık 2021 00:01
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2 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) ve Türkiye-Polonya Kültür Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) temsilcilerinin yanı sıra Tatar toplumunun lideri olan Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Tomasz Miskiewicz ile Yürütme Kurulu Üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

(Varşova)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak

(Ankara/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kumluca-2 Köprüsü açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve temaslarda bulunacak.

(Bartın/11.00-13.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak.

KAPAT [X]

(Stockholm)

GÜNCEL

1- 20. Milli Eğitim Şurası, özel ihtisas komisyonu çalışmaları ile devam edecek.

(Ankara)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Van'da düzenlenecek Gençlik Buluşması'na telekonferans yöntemiyle bağlanacak.

(11.30)

2- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu; GZT Giresunspor-Ankara Demirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediyespor, Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon, Göztepe-Kahta 02 Spor, MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor, İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK, Gaziantep FK-Sakaryaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/İstanbul/13.00/İzmir/14.00/17.00/Ankara/Malatya/15.00/Konya/19.00/Gaziantep/21.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda son hafta maçları sürecek.

- Deplasman mücadelelerinde, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol İsrail'in Neve David Ramla ekibiyle, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare Ukrayna'nın Prometey ekibiyle, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Polonya'nın InvestinTheWest Enea GW takımıyla, F Grubu'nda OGM Ormanspor Macaristan'ın DVTK takımıyla, A Grubu'nda Hatayspor Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Ramla/19.30/Kamianske/Gorzow/Miskolc/20.00/Atina/21.00)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosunun açıklanacağı basın toplantısı ve imza töreni Türkiye Hentbol Federasyonunun merkez ofisinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00)

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