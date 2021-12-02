Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi gazete'de yayımlandı.
YÖNETMELİK
Türkiye İstatistik Kurumundan:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1'de yer alan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 - (1) 30/11/2006 tarihli ve 26362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür./common/news/documents/1003470/a01.pdf Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız