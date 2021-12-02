Merkez Bankası'nın müdahale büyüklüğü belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2014 yılından bu yana yaptığı ilk doğrudan Döviz müdahalesinde piyasada yapılan işlem tutarının yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirtildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Dolar/TL kotasyonlarında kademelerin cılız olmasının, satış ihtiyacının sınırlı kalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Müdahalenin likidite ve oynaklığı baz alarak yapıldığı, amacın sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesi olduğu ifade ediliyor.

Merkez Bankası müdahalesi sonrasında ilk etapta 12.47'lere kadar gerileyen kur, sonrasında yeniden yükselmiş, sonrasında gelen müdahaleler ile 13.20'ler civarında denge bulmuştu.

Merkez Bankası'nın müdahalenin net büyüklüğünü açıklamak için 15 günlük yasal süresi bulunuyor.

Bankanın açıklama için bu yasal süreyi kullanması bekleniyor.