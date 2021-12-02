Ekonominin yeni yol haritası: Risk var ama fırsat daha büyük

Düşük faiz politikası gerekçesiyle, döviz kurlarında yaşanan 'olağan dışı' artışa rağmen, hükümet ekonomiye ilişkin yeni yol haritasını uygulamakta kararlı. AK Parti'nin ekonomi kurmayları, bu politikanın 'popülizmden uzak' olduğunu ancak siyasi açıdan risk taşıdığını vurguluyor.

AK Parti ekonomi kurmayları, düşük faiz politikasıyla ilgili değerlendirme yaparken "Türkiye uzun süredir sıcak para dediğimiz bir sarmalın içinde. Yüksek faiz sebebiyle yurt dışından gelen döviz yatırım yerine, faize yöneliyordu. Bu sürdürebilir bir durum değildi. Faizlerin düşmesi ile bu sarmal son bulacak. Sıcak para dönemine son verilecek. Dünya genelde kuru düşürmek için faiz artırmayı seçiyor, ama Cumhurbaşkanı zor olanı seçti. Türkiye artık düşük faiz politikası uygulayacak" görüşünü dile getirdi.

Düşük faiz politikası nedeniyle, hem enflasyon hem de döviz kurlarında artışın bir süre daha devam edeceği, ancak yeni yılın ilk yarısından itibaren dengenin kurulacağı belirtiliyor.

FIRSAT ÜLKESİ OLACAĞIZ

Bir kere bu popülist bir politika değil. Yapılan şey, faiz dışı unsurlarla Türk ekonomisinin cazibesinin artırılması hedefleniyor. Yatırımcılar için fırsat ülkesi olunması amaçlanıyor. Düşük faiz politikası ile kısa vadede dengeler bozulur, enflasyon artar ama bunu başarabilirseniz, orta vadede ithalatı ikame edersiniz, tasarruf artar, ihracat artar, yapısal bir dönüşüm olur. Faiz dışı unsurlarla, hukuk ve ekonomi alanında bazı yapısal reformlarla yeni politika desteklenirse, bir fırsat olur Türkiye için. Piyasalardaki rekabet artar, cari açık düşer. Fiyat hareketleri, bir süre sonra dengeye kavuşur. 2022'nin ilk yarısından itibaren yeni politikanın olumlu etkilerini görmeye başlarız.

ALIM GÜCÜNE YÖNELİK ADIMLAR

Düşük faiz politikası devam edecek. Ama belli bir seviyeden sonra artık duracaktır. Aralıkta da indirim gelecektir. Ama yeni yılla birlikte belki bir süre beklenecektir. Düşük gelirli kesimlerin alım gücüne yönelik adımlar atılacaktır. Özellikle gıda arzı ve konut arzını artırmak gerekli. Finansal piyasalarla ilgili yeni enstrümanlara ihtiyaç var. Vatandaş dövize gitmesin diye bu süreçte yeni tasarruf yöntemleri geliştirilebilir. Vatandaşa makul getiri sağlayacak yeni alternatifler devreye sokulabilir.

CUMHURBAŞKANI BÜYÜK BİR RİSK ALDI

Bu politika ile Cumhurbaşkanı büyük bir siyasi risk almış durumda. Başarılı olursa, Türkiye yatırımlar için cazibe merkezi haline gelir. Faizler düşük, kredi imkanları ve yatırım artacak. Pandemi sebebiyle birçok ülkede enflasyon yüksek, Türkiye gibi başka ülkelerde de şu anda enflasyonun altında faiz söz konusu. Sadece Türkiye değil, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede negatif reel faiz uygulanıyor. Örneğin, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Brezilya, Rusya, Fransa, Macaristan negatif reel politika faizi uyguluyor.

Yücel Kayaoğlu