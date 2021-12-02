4 üniversite 134 akademik personel almak için ilana çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Necmettin Erbakan Üniversitesi 49 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2021
Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi 44 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2021
Bingöl Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2021
Sütçü İmam Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz9 kamu kurumu 735 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız