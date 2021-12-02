Erdoğan, Koca'nın açıklamasına müdahale etti: Sen ne söyledin?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, hekimlerin özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi.

Bu sırada arkadan geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmaya müdahale etti, gazetecilere Bakan Koca'nın ne söylediğini sordu.

Erdoğan "Sen ne söyledin? diye seslenince Fahrettin Koca geri dönerek "Hekimlerle ilgili" yanıtını verdi. "Sonra gazetecilere dönen Erdoğan ısrarla "Ne söyledi", ardından "Para pul söylemedi mi?" diye sordu.

Bunun üzerine Koca gülümseyerek "Hiç söylemedim. Söyler miyim efendim, siz izin vermeden söyler miyim?" yanıtı verdi.

Gazetecilerin "Detaylar öğrenebilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "5 bin, 2 bin 500... Bu tür zamlar geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Anlat" deyince Bakan Koca şunları söyledi: "Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin diş hekimleri dahil olmak üzere bir düzenleme bugün Meclis'te, bütün vekillerin desteğini bekliyoruz."

Erdoğan, Koca'nın açıklamasının ardından gazetecilere dönerek "Nasıl, iyi mi?" diye sordu.