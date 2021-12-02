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Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketi binlerce firmaya nefes aldıracak. İlave İstihdam Destek Programı ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek. Bu destekten yararlanan işverenler her bir işçi için bu yıl 1165 liraya tutarında destek alacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Aralık 2021 08:28
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Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin detayları belli oldu

Bu paketle 13 bin firmanın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor. Proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak. İmalata Dayalı İthal İkame Desteğiyle de teşvik belgesi alarak 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde yer alan illerde yatırım yapacak işletmelere Kredi Garanti Fonu kefalet sağlayacak.

BİRİNCİ PAKETLE 12.5 MİLYARLIK KREDİ HACMİ

KGF bugüne kadar 1 milyon 282 bin firmaya 636.8 milyar lira ticari krediye karşılık 550 milyar lira kefalet sağladı. Başkan Erdoğan, Fon aracılığıyla iki yeni destek programının başlatılacağını duyurdu. İki paketin ayrıntıları şöyle; İlave İstihdam Destek Paketi ile 12.5 milyar lira kredi, 10 milyar lira da kefalet hacmi oluşacak. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanıyor.

Bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerimizin 12 ay boyunca ödediği SGK işçi ve işveren payları, İŞKUR aracılığıyla kredi taksit faizlerinden düşülüyor. Böylece yeni istihdam yaratan işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Kısa sürede 13 bin firmamızın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor. Bu proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak.

5 KAMU BANKASI ARACILIĞI İLE KULLANDIRILIYOR

Destek kredisi beş kamu bankası (Ziraat, Halk, Vakıf, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım) aracılığıyla kullandırılacak, kredinin ilk 6 ayında anapara ödemesi, ilk 12 ayında faiz ödemesi olmadan toplam 24 ay vade sağlanıyor. İşletmeler her bir ilave istihdam için 100 bin lira olmak üzere en çok 500 bin lira kredi kullanılabiliyor. İşverenin kullandığı kredinin maliyeti istihdam ettiği teşvikli kişi sayısı kadar azalacak.

İMALATA DESTEKTE KAPSAM GENİŞLEDİ

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi de 10 milyarlık kefalet, 11.5 milyar liralık da kredi hacmi oluşturacak. Bu paketle uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretimi ve ihracatı önceleyen yatırımları destekliyoruz. Özellikle 3. 4. 5. ve 6. Teşvik bölgelerinde yer alan 58 il ve ilçede yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere Hazine destekli KGF kefaleti ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 7 puana kadar faiz desteğiyle yatırım yapmalarının önü açılacak. Ayrıca HAMLE programı kapsamında bütün iller de bu destekten yararlanacak.

120 AYA KADAR YATIRIM KREDİSİ

Aralarında kamu ve özel bankaların yer aldığı 13 bankadan (Ziraat, Halk, Vakıf, İş, Garanti, Yapı Kredi, Deniz, TEB, Kuveyt-Türk, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası) 24 aya kadar ödemesiz dönem dahil olmak üzere 120 aya kadar vade ile yatırım kredisi imkanı sağlıyor. KOBİ'lerin 38 milyon lira ye kadar kullanacakları yatırım kredilerine yüzde 90 oranında kefalet (35 milyon lira) sağlanırken daha büyük ölçekli işletmelerin 294 milyon TL ye kadar kullanacakları yatırım kredilerine yüzde 85 oranında kefalet (250 milyon lira) sağlanıyor.

YENİ YILDA BAŞLIYOR

KGF, katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif (ekonomik kalkınmaya katkısı olan sektörlere düşük faiz gibi kolaylıklar sağlanması) kredilerle destekleyecek şekilde yapılandırılacak. Bu konudaki çalışma Aralık sonunda tamamlanmış olacak.

465 BİN FİRMAYA 12 DESTEK PAKETİ

KGF, nefes kredisi, KOBİ değer kredisi gibi özel destek programlarıyla işletmelere destek olurken, salgın nedeniyle İş'e Devam Destek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Kredi Paketi gibi toplam 12 destek paketi ile 465 bin firmaya 164.9 milyar lira kefalet karşılığı 205.3 milyar lira tutarında ticari kredi kullandırıldı. İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kullanılarak kredi hacmi oluşturuldu. Bu kapsamda toplam 20 bin firmaya 7.1 milyar lira krediye karşılık 5.7 milyar lira kefalet kullandırıldı.

HAZAL ATEŞ

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#destek paketi# detaylar# belli oldu
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