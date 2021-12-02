BM küresel operasyonları Türkiye'den yürütecek

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun önceki gün yapılan toplantısında Türkiye ile Birleşmiş Milletler Arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini ele alıp kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, özleşmenin içeriği ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Kıran, şu anda 9 BM kuruluşunun Türkiye'de faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek. "OCHA'yla birlikte 8 BM kuruluşunun daha İstanbul'da ofis açması için çalışmalarımız devam ediyor. OCHA'nın İstanbul'a gelmesi önemli bir aşamaya gelmiş bulunan İstanbul'u bir BM merkezine dönüştürme hedefimiz bakımından önemli bir adım olacak" dedi.

SURİYE'YE 2,5 MİLYONA YARDIM

İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) BM'nin insani krizlere müdahale eden birimi olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Güvenlik Konseyi nezdinde Suriye dosyasından sorumlu temel BM kuruluşu konumunda. Suriye krizinin insani boyutu OCHA'yla iş birliğimizi operasyonel hale getirdi" diye konuştu.

BM'nin Suriye'ye yönelik tüm insani yardım operasyonlarının Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapıldığının altını çizen Kıran, "OCHA'nın koordine ettiği bu yardımlar ayda yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Hatay Cilvegözü 'nden bu çerçevede geçen BM tırları sayası aylık ortalama 750" şeklinde konuştu.

161 MİLYON YARDIM BEKLİYOR

Kıran, dünyada yardıma muhtaç kişi sayısının son 15 yılda 5 kat artıp 161 milyona yükseldiğini belirtti. Kıran, anlaşmasının BM'nin Cenevre'deki faaliyet gösteren küresel operasyonlardan sorumlu birimlerini İstanbul'a taşımayı öngördüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"OCHA İstanbul ofisi insani yardımların planlanması, izlenmesi, eş güdümü ve finansal işlemlerin takibi gibi konularda küresel ve bölgesel çapta hizmet verecek, OCHA 'nın dün ya genelindeki saha operasyonlarını destekleyecek. "

TEK BİNADA TOPLANACAK

Kıran, Türkiye'deki BM birimlerinin tek binada toplanması yönünde bir projelerinin de bulunduğunu kaydetti.